 వర్షాకాలంలో ఫ్యాషన్‌ కంటే కంఫర్ట్‌కే ప్రాధాన్యం! ఎందుకంటే? | Monsoon Fashion Guide, Best Fabrics, Clothes And Footwear To Stay Comfortable During Rainy Season | Sakshi
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వర్షాకాలంలో ఫ్యాషన్‌ కంటే కంఫర్ట్‌కే ప్రాధాన్యం! ఎందుకంటే?

Aug 11 2026 2:19 PM | Updated on Aug 11 2026 2:51 PM

Monsoon Clothing Tips Comfortable Rainy Season Dresses

ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ఏఐ ఫోటో)

వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చల్లటి వాతావరణంతో పాటు ఉక్కపోత, అధిక తేమ, అకస్మాత్తుగా కురిసే వర్షాలు ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. ఇలాంటి సమయంలో దుస్తుల ఎంపిక చాలా ముఖ్యం. తేలికగా ఉండి, గాలి ప్రసరణకు వీలుగా, త్వరగా ఆరిపోయే వస్త్రాలను ఎంచుకుంటే తడిసిన దుస్తులతో ఇబ్బంది పడకుండా రోజంతా సౌకర్యంగా ఉండొచ్చు.

తేలికపాటి వస్త్రాలకే ప్రాధాన్యం..
కాటన్‌, లినెన్‌, రేయాన్‌, తేలికపాటి బ్లెండెడ్‌ ఫ్యాబ్రిక్స్‌ వంటి వస్త్రాలు వర్షాకాలంలో అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఇవి గాలి ప్రసరణకు సహాయపడటంతో పాటు తేమ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు శరీరానికి సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి. అయితే, పూర్తిగా తడిసిన కాటన్‌ దుస్తులు ఆరడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకోవచ్చు. దీంతో వర్షంలో ఎక్కువగా తిరిగేవారు త్వరగా ఆరిపోయే బ్లెండెడ్‌ లేదా సింథటిక్‌ వస్త్రాలను కూడా ఎంచుకోవచ్చు.

జీన్స్‌, మందపాటి దుస్తులకు దూరంగా..
వర్షంలో తడిస్తే డెనిమ్‌, ఉన్ని వంటి మందపాటి వస్త్రాలు బరువుగా మారడంతో పాటు ఆరడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. దీంతో రోజంతా తడి, అసౌకర్యంగా అనిపించవచ్చు. అయితే, వర్షాకాలంలో పలుచటి, తేలికైన దుస్తులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. అలాగే శరీరానికి బాగా అతుక్కుపోయే దుస్తుల కంటే కాస్త వదులుగా ఉండే దుస్తులు ధరించడం వల్ల తేమ, ఉక్కపోత నుంచి కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది.

వర్షం కోసం రెయిన్‌కోట్‌.. పాదాలకు వాటర్‌ప్రూఫ్‌ షూస్‌!
రెయిన్‌ సీజన్‌లో అకస్మాత్తుగా వర్షం పడే అవకాశం ఉన్నప్పుడు బ్యాగ్‌లో తేలికపాటి రెయిన్‌కోట్‌, గొడుగు ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. బయట ఎక్కువగా తిరిగేవారు నీటిని తట్టుకునే పాదరక్షలు ఉపయోగించడం ఎంతో ముఖ్యం. తడిసిన దుస్తులను ఎక్కువసేపు ధరించకుండా వీలైనంత త్వరగా మార్చుకోవడం కూడా ముఖ్యం. వర్షాకాలంలో ఫ్యాషన్‌ కంటే త్వరగా ఆరిపోయే, తేలికైన, శరీరానికి సౌకర్యంగా ఉండే దుస్తులకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం ఉత్తమం.

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