 వెయిట్‌ లాస్‌లో ఇవే మెయిన్‌ సీక్రెట్స్‌ | The secret to weight loss no to ultra processed foods | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Weight Loss వెయిట్‌ లాస్‌లో ఇవే మెయిన్‌ సీక్రెట్స్‌

Sep 24 2025 2:42 PM | Updated on Sep 24 2025 2:42 PM

The secret to weight loss no to ultra processed foods

బరువు తగ్గడం అనేది చాలామందికి అనుకున్నంత ఈజీకాదు. వెయిట్‌ లాస్‌ ప్లాన్లు,  చిట్కాలు, టిప్స్‌, వ్యాయామాలు, ఆహార నియమాలు ఎలా సోషల్‌మీడియాలో ఇలా ఎన్నో గందరగోళంగా ఉంటాయి.  ఎన్ని ఉన్నా.. మన శరీరం, దాని తీరు, ఆరోగ్యాన్ని బట్టి మనం ఉత్తమ మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి.  ముఖ్యంగా ఆరోగ్య కరమైన, సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడాన్ని మించింది లేదు. దీంతో పాటు కనీసం వ్యాయామం, కంటినిద్రా ఉంటే చాలు. మరి ఇవాల్టీ  టిప్‌ ఆఫ్‌ ది డేలో భాగంగా  వెయిట్‌ పెరగకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి ఆహారానికి దూరంగా ఉండాలి?  ఎలాంటి ఆహారాలను తీసుకోవాలో చూద్దాం. ఇవి బరువును తగ్గించడంలో సహాయపడటమే కాదు మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతాయి.


శుద్ధి చేసిన పిండి పదార్థాలు
అల్ట్రా-ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తినే వారి కంటే తక్కువ ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు ఉన్న వ్యక్తులు ఎక్కువ బరువు కోల్పోయారని ఇటీవలి అధ్యయనం నిర్ధారించింది. వేగంగా బరువు తగ్గాలంటే చక్కెర, పిండి పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి.  అలాగే తక్కువ కార్బ్ ఆహారం తీసుకోవడం ద్వారా లేదా శుద్ధి చేసిన కార్బోహైడ్రేట్లను తృణధాన్యాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.  తద్వారా ఆకలి తగ్గుతుంది, తక్కువ  ఆక కేలరీలు తినగలుగుతారు. తక్కువ కార్బ్ ఆహారం శరీరం శక్తి కోసం నిల్వ చేసిన కొవ్వును కరిగించడానికి సాయపడుతుంది.  ఫైబర్ పుష్కలంగా లభించి  జీర్ణక్రిను  మెరుగుపర్చి  బరువును తగ్గిస్తుంది.

హై ప్రోటీన్  ఫుడ్‌ 
బరువు తగ్గించే ప్రయాణంలో తగినంత ప్రోటీన్లు తినడం వల్ల కండర ద్రవ్యరాశిని కాపాడుకోవచ్చు. కార్డియోమెటబాలిక్ ప్రమాద కారకాలు, శరీర బరువు ,ఆకలిపై ప్రోటీన్ సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుందని అధ్యయనాలు చూపిస్తున్నాయి. తగినంత ప్రోటీన్ ఉన్న ఆహారం కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది, కోరికలను తగ్గిస్తుంది.  చికెన్, లాంబ్, పంది మాంసం, సాల్మన్, సార్డినెస్, ట్రౌట్, గుడ్లు, రొయ్యలు, బీన్స్, టోఫు, టెంపే, క్వినోవా మరియు చిక్కుళ్ళు వంటి ఆరోగ్యకరమైన ప్రోటీన్ వనరులతో మీరు మీ ఆహారాన్ని మెరుగుపరచుకోవచ్చు. 

బరువు తగ్గించే ఆహారంలో ఆకుకూరలు మరొక గొప్ప సోర్స్‌ అనడంలో ఎలాంటి సందేహం​ లేదు. కేలరీలు చాలా తక్కువగా పోషకాలు, కార్బోహైడ్రేట్లు  మెండుగా లభిస్తాయి. బరువు తగ్గించే ఆహారంలో తప్పనిసరిగా చేర్చాల్సిన కూరగాయల్లో  టమోటాలు, దోస, బీర, సొరతోపాటు, బ్రోకలీ, పాలకూర, కాలీఫ్లవర్,క్యాబేజీ, బ్రస్సెల్స్  తీసుకోవచ్చు. మొలకలు, లెట్యూస్, స్విస్ చార్డ్, మిరియాలు లాంటివి మన ఆహారంలో చేర్చు కోవచ్చు. అయితే   చిలగడదుంపలు, బంగాళాదుంపలు, మొక్కజొన్న లాంటి వాటిల్లో సంక్లిష్ట కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువ. వీటివలన  ఎటువంటి హాని లేనప్పటికీ, పోర్షన్ కంట్రోల్ పాటించడం మంచిది.

ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు అస్సలు మిస్‌ కాకూడదు
అవకాడో నూనె, ఆలివ్ నూనె, పొద్దుతిరుగుడు నూనె, కనోలా నూనె లాంటి ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు అధికంగా ఉండే  ఆయిల్‌. పొద్దుతిరుగుడు, గుమ్మడికాయ, చియా, మఅవిసె గింజలు గింజలు , బాదం వాల్‌నట్‌లు వీటిని మితంగా తీసుకోవచ్చు. వీటితోపాటు రుచికరమైన కూరగాయలు, గింజలకలిపి సలాడ్‌ను తినవచ్చు.

గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలు.
ఏదైనా డైట్ ఎంచుకునే ముందు అది మనకు సరిపడుతందో లేదో నిర్ధారించుకోవాలి.   అవసరమైతే వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి. ఎంచుకునే ఆహారం మరీ నిర్బంధంగా ఉండకుండా చూసుకోండి. లేదంటే నియంత్రణ  కోల్పోతే అతిగా తినేసే అవకాశం ఉంది. పోషకాలు అందుతున్నాయా లేదా అనేది చెక్‌  చేసుకోవాలి. బరువు తగ్గడంలో పట్టుదల చాలా కీలకం. పట్టుదలగా ఆహార నియమాలనుపాటించాలి. జీవనశైలికి అనుగుణంగా శక్తినిచ్చే ఆహరాన్ని ఎంచుకోవడంతో పాటు, క్రమం తప్పని వ్యాయామం తప్పనిసరి.  రోజుకు  కనీనం 3-4 లీటర్లు నీళ్లు తాగడం, 8 గంటల నిద్ర, ఒత్తిడి లేని జీవితం  వెయిట్‌ లాస్‌ జర్నీలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

జాన్వీ కపూర్‌ 'హోమ్‌బౌండ్‌' ప్రీమియర్స్‌లో గ్లామర్‌ హీరోయిన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

నేషనల్‌ అవార్డ్స్‌ వేడుకలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఇద్దరు స్టార్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

సర్వాంగ సుందరంగా బతుకమ్మ కుంట.. హైడ్రాపై ప్రశంసలు (ఫొటోలు)‌
photo 4

మేడారం సమ్మక్క–సారలమ్మ మొక్క చెల్లించుకున్న : సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు.. శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ (చిత్రాలు)

Video

View all
Telangana High Court Key Comments On Group 1 Exam 1
Video_icon

గ్రూప్ 1 తీర్పుపై హైకోర్టులో TGPSC కి భారీ ఊరట
Mattaiah Letter To Supreme Court Over Chandrababu Vote For Note Case 2
Video_icon

ఈసారి తప్పించుకోలేవ్ బాబు.. ఓటుకు నోటు కేసులో సుప్రీంకు మత్తయ్య లేఖ
Visakhapatnam IMD Heavy Rain Alert To Andhra Pradesh 3
Video_icon

ఏపీలో రానున్న నాలుగు రోజులు భారీ వర్షాలు
Rishab Shetty Big Twist Bahubali Has a Link With Kantara 4
Video_icon

ట్విస్ట్ ఇచ్చిన రిషబ్ శెట్టి
Deepika Padukone Removed From Prabhas Two Movies 5
Video_icon

దీపికాను తీసెయ్యడం వెనుక ప్రభాస్..? సోషల్ మీడియాలో రచ్చ రచ్చ
Advertisement
 