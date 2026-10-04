 మంచి ఫిట్‌నెస్‌ అంటే..? | Health tips: what is good fitness How to Improve | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మంచి ఫిట్‌నెస్‌ అంటే..?

Oct 4 2026 11:39 AM | Updated on Oct 4 2026 11:44 AM

Health tips: what is good fitness How to Improve

మంచి ఫిట్‌నెస్‌ను తేలిగ్గా తెలియజెప్పడానికి ఏ అంశాలు కారణమవుతాయో అమెరికన్‌  హార్ట్‌ అసోసియేష  (ఏహెచ్‌ఏ)కు చెందిన అధ్యయనవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఈ అధ్యయనంలో 14,345 మంది పాల్గొన్నారు. దాదాపు ఆరేళ్లకు పైగా సాగటంతో పాటు మరో పదకొండేళ్ల ఫాలో అప్‌ తర్వాత ‘ఫిట్‌నెస్‌’ గురించి నిపుణులు చెబుతున్నదేమిటంటే... 

రోజులోని ఏ సమయంలోనైనా ఆయాసపడకుండా పది నిమిషాలు పరుగెత్తగలగడం 

తమ రోజువారీ పనులు చురుగ్గా చేసుకోగలగడం 

అవన్నీ పూర్తి చేశాక... సాయంత్రం ఏవైనా వినోద కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాల్సి వస్తే అలిసిపోయాననే సాకు చెప్పకుండా వాటిలోనూ హుషారుగా పాల్గొనడం 

అనుకోని ఘటన (అన్‌ఫోర్‌సీన్‌ ఇన్సిడెంట్‌) ఏదైనా జరిగితే రోజంతా పనిచేసిన అలసటను సాకుగా తీసుకోకుండా దాన్ని చక్కదిద్దేందుకు ప్రయత్నం చేయడం... ఈ నాలుగు పనులూ సునాయాసంగా చేయగలిగితే   వారు మంచి ఫిట్‌నెస్‌తో ఉన్నట్టేనన్నది నిపుణులు మాట.

ఇదీ చదవండి:   హైబీపీని అదుపులో పెట్టే పొటాషియమ్‌!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

డాక్టర్ బాబు నిరుపమ్ దంపతుల పెళ్లి రోజు స్పెషల్.. (ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో బిగ్‌బాగ్ దివి.. (ఫోటోలు)
photo 3

రోజా పువ్వులా మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ హెబ్బాపటేల్.. (ఫోటోలు)
photo 4

ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)
photo 5

జపాన్‌ గడ్డపై స్వర్ణ పతకాలతో టీమిండియా (ఫొటోలు)

Video

View all
Drunken Revellers Run Wild In Visakhapatnam 1
Video_icon

విశాఖలో రెచ్చిపోయిన మందుబాబులు
Mahabubabad Woman Dies In Road Accident In USA 2
Video_icon

అమెరికాలో రోడ్డు ప్రమాదం.. మహబూబాబాద్ జిల్లా వాసి మృతి
Vadde Sobhanadreeswara Rao Comments On Chandrababu Naidu 3
Video_icon

ఈ రాష్ట్రం నీ జాగీరా.. చంద్రబాబుపై రెచ్చిపోయిన TDP సీనియర్ నేత వడ్డే శోభనాద్రీశ్వరరావు
YS Jagan Condolences To Singeetham Srinivasa Rao Demise 4
Video_icon

సింగీతం శ్రీనివాసరావు మృతిపై వైఎస్ జగన్ దిగ్భ్రాంతి
Thopudurthi Prakash Reddy Warning Paritala Sunitha And Sriram 5
Video_icon

తల్లి సునీత, తమ్ముడు శ్రీరామ్.. గుర్తుపెట్టుకోండి 2029లో చుక్కలే..
Advertisement
 