ఫండే
సందేహం
హాయ్ డాక్టర్! నా వయసు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు. నాకు ఒక సంవత్సరం వయసున్న పాప ఉంది. కనీసం మూడేళ్ల పాటు గర్భం రాకుండా ఉండేందుకు ఏం చేయాలి? కాపర్–టీ సురక్షితమేనా? దానివల్ల కొన్ని దుష్ప్రభావాలు వస్తాయని విన్నాను. అందుకే కాపర్–టీ వేయించుకోవడానికి కొంచెం భయంగా ఉంది. నా పరిస్థితికి ఏ గర్భనిరోధక పద్ధతి సరిపోతుంది?
– సుశీల, వికారాబాద్.
మూడేళ్ల పాటు గర్భధారణను వాయిదా వేయాలనుకుంటే, కాపర్–టీ మీకు ఒక మంచి ఎంపిక. అయితే మీ ఆరోగ్య పరిస్థితి, గత వైద్య చరిత్ర, ప్రస్తుతం ఉన్న సమస్యలు వంటి అంశాలను పరిశీలించిన తర్వాతే ఇది మీకు సరిపోతుందా లేదా అనేది నిర్ణయించాలి. కాపర్–టీ సాధారణంగా సురక్షితమైన, అత్యంత ప్రభావవంతమైన గర్భనిరోధక పద్ధతుల్లో ఒకటి. ఇది గర్భాశయంలో అమర్చే చిన్న పరికరం. ఇందులో హార్మోన్లు ఉండవు. గర్భధారణను నివారించేందుకు ఇది నిరంతరం పనిచేస్తుంది. అందువల్ల ప్రతిరోజూ మాత్రలు వేసుకోవడం, తరచూ ఏదైనా గుర్తు పెట్టుకోవడం వంటి అవసరం ఉండదు. ముఖ్యంగా మరో బిడ్డకు కొంత విరామం ఇవ్వాలనుకునే మహిళలకు ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
తర్వాత కూడా కొనసాగించవచ్చు
మళ్లీ గర్భం దాల్చాలని అనుకున్నప్పుడు వైద్యుల ద్వారా కాపర్–టీని తొలగించుకోవచ్చు. తొలగించిన తర్వాత సాధారణంగా సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యం తిరిగి వస్తుంది. ఇందులో మరో ప్రయోజనం ఏమిటంటే, కాపర్–టీకి హార్మోన్లు ఉండవు. కాబట్టి హార్మోన్ల ఆధారిత గర్భనిరోధక పద్ధతులను ఉపయోగించరాదని అనుకునేవారికి ఇది ఒక ప్రత్యామ్నాయం. కొన్ని రకాల కాపర్–టీలు మూడు నుంచి పది సంవత్సరాల వరకు పనిచేస్తాయి. అంటే మీరు కోరుకున్న మూడేళ్ల విరామం పూర్తయిన తర్వాత కూడా, అవసరాన్ని బట్టి దాన్ని కొనసాగించవచ్చు.
ఎప్పుడు వేయించుకోవాలి?
కాపర్–టీని నెలసరి సమయంలోనే తప్పనిసరిగా వేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. గర్భం లేదని వైద్యులు నిర్ధారించిన తర్వాత, నెలసరి చక్రంలో తగిన సమయంలో అమర్చవచ్చు. ప్రసవం తర్వాత కూడా కాపర్–టీ వేయించుకోవచ్చు. అయితే ఎప్పుడు అమర్చాలి అనేది ప్రసవం జరిగిన విధానం, ప్రసవం తర్వాత మీ ఆరోగ్య పరిస్థితి వంటి అంశాలను బట్టి వైద్యులు నిర్ణయిస్తారు. అందుకే ముందుగా స్త్రీ వైద్య నిపుణులను సంప్రదించి, మీకు సరైన సమయం ఏదో తెలుసుకోవడం మంచిది.
ప్రయోజనాలు..
కాపర్–టీ గర్భధారణను నివారించడంలో తొంభై తొమ్మిది శాతానికి పైగా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. – ఒకసారి అమర్చిన తర్వాత నిరంతరం పనిచేస్తుంది. ప్రతిరోజూ మందులు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు.
హార్మోన్లు ఉండవు కాబట్టి హార్మోన్లను ఉపయోగించకూడదని అనుకునేవారికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
అవసరమైనప్పుడు వైద్యుల ద్వారా ఎప్పుడైనా తొలగించుకోవచ్చు.
తొలగించిన తర్వాత సాధారణంగా సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యం తిరిగి వస్తుంది.
తల్లిపాలు ఇస్తున్న మహిళలు కూడా సాధారణంగా కాపర్–టీని ఉపయోగించవచ్చు.
దుష్ప్రభావాలు!
కాపర్–టీ వల్ల ఉంటాయి... కానీ ప్రతి ఒక్కరికీ రావాల్సిన అవసరం లేదు.
కాపర్–టీ వల్ల ముఖ్యంగా మొదటి మూడు నుంచి ఆరు నెలల్లో నెలసరి రక్తస్రావం ఎక్కువ కావచ్చు.
నెలసరి ఎక్కువ రోజులు కొనసాగడం లేదా నెలసరి సమయంలో నొప్పి కొంత ఎక్కువగా అనిపించడం కూడా ఉండవచ్చు. అయితే చాలామంది మహిళల్లో ఈ మార్పులు కాలక్రమేణా తగ్గిపోతాయి.
అరుదుగా కాపర్–టీ గర్భాశయం నుంచి బయటకు జారిపోవడం, అమర్చే సమయంలో గర్భాశయానికి గాయం కావడం లేదా ఇన్ఫెక్షన్ వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా చికిత్స చేయని లైంగికంగా సంక్రమించే ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
భయపడాల్సిన పనిలేదు..
అయితే ఒక విషయం మాత్రం గుర్తుంచుకోవాలి. కాపర్–టీ వల్ల సంతానలేమి కలగదు. దాన్ని తొలగించిన తర్వాత సాధారణంగా సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యం తిరిగి వస్తుంది. అలాగే తల్లిపాలు ఇస్తున్న మహిళల్లోనూ ఇది సాధారణంగా పాల ఉత్పత్తిని తగ్గించదు. కాబట్టి కాపర్–టీ వల్ల దుష్ప్రభావాలు వస్తాయని విన్నంత మాత్రాన భయపడాల్సిన అవసరం లేదు.
మీకు ముఖ్యంగా ఆలోచించాల్సిన విషయం కాపర్–టీ వల్ల వచ్చే నెలసరి మార్పులు మీకు ఇబ్బందిగా ఉంటాయా లేదా అన్నదే. అయితే, మీరు మరో మూడేళ్ల వరకు గర్భధారణను వాయిదా వేయాలనుకుంటున్నందున, మీ ఆరోగ్య పరిస్థితిని పరిశీలించిన తర్వాత కాపర్–టీతో పాటు ఇతర గర్భనిరోధక పద్ధతుల గురించి కూడా స్త్రీ వైద్య నిపుణులతో చర్చించండి. మీకు సరిపోయే పద్ధతిని కలిసి నిర్ణయించుకోవడం ఉత్తమం.
- డా. కడియాల రమ్య, గైనకాలజిస్ట్ – ఆబ్స్టెట్రీషియన్, హైదరాబాద్
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