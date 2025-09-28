 ఫెస్టివ్‌ ఫీవర్‌ : విక్రయాల జోరు | Festive season flipkart Shopsy festive sales boom as genz demand | Sakshi
Sep 28 2025 2:42 PM | Updated on Sep 28 2025 2:42 PM

Festive season flipkart Shopsy festive sales boom as genz demand

ఫ్యాషన్‌ ఉత్పత్తుల అమ్మకాలే అధికం 

పండుగ విక్రయాల అధ్యయనం వెల్లడి  

సాక్షి, సిటీబ్యూరో: పండుగ సీజన్‌ విక్రయాల్లో గృహోపకరణాలు, పురుషుల దుస్తులు, పాదరక్షలు ముందు వరుసలో ఉన్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా ఫ్యాషన్‌కే ఎక్కువ డిమాండ్‌ ఏర్పడిన విషయాన్ని ప్రముఖ ఆన్‌లైన్‌ విపణి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ షాప్సీ అధ్యయనం వెల్లడించింది. గృహావసర వస్తువులకు డిమాండ్‌ 108% పెరిగిందనీ, పురుషుల సాధారణ దుస్తులు, పాదరక్షల విక్రయాలు 95% పెరిగాయనీ తెలిపింది. మహిళల కుర్తా, ప్యాంట్‌ సెట్‌లు, ఇయర్‌బడ్స్, పురుషుల అనలాగ్‌ గడియారాలు అత్యధికంగా అమ్ముడైన ఉత్పత్తులుగా నిలిచాయని తేల్చింది.

 జెన్‌ జెడ్‌గా పేర్కొంటున్న నవ యువ తరం ప్రధానంగా గ్రూమింగ్, ఫ్యాషన్, దుస్తులపై దృష్టి పెట్టగా, మిలీనియల్స్‌ (నేటి తరం) గృహ అవసరాలు, ఫ్యాషన్‌కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం 60% అమ్మకాలకు దోహదపడిందని,  మొత్తం ఆర్డర్‌లలో 57%తో మహిళా కొనుగోలుదారులు టాప్‌లో నిలిచారని 
వెల్లడించింది. 

