 ఈ ఆపిల్‌ తోటలు ఎక్కడ? | The Details Of Most Beautiful Apple Orchards Himachal Pradesh In India | Sakshi
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ఈ ఆపిల్‌ తోటలు ఎక్కడ?

Jun 15 2026 8:09 AM | Updated on Jun 15 2026 8:09 AM

The Details Of Most Beautiful Apple Orchards Himachal Pradesh In India

ఇండియాలో అత్యంత అందమైన ఆపిల్‌ తోటలు

ఈ ప్రదేశమే.. ఆపిల్‌ బౌల్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా!

ఇండియాలో అత్యంత అందమైన ఆపిల్‌ తోటలు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసా? ఇండియాలో ఆపిల్‌ బౌల్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా అని పిలిచే ప్రదేశం హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌లోని కోట్‌గఢ్‌. అందమైన హిమాలయ పర్వతాల మధ్య ఉన్న ఈ హిల్‌ టౌన్, మన దేశంలో కమర్షియల్‌ ఆపిల్‌ కల్టివేషన్‌ కి పుట్టినిల్లుగా ప్రసిద్ధి పొందింది.

1916 సంవత్సరంలో అమెరికన్‌ మిషనరీ శామ్యూల్‌ ఇవాన్స్‌ స్టోక్స్‌ అమెరికా నుంచి హై క్వాలిటీ ఆపిల్‌ శాప్లింగ్‌లను కోట్‌గఢ్‌కి తీసుకుని వచ్చి నాటారు. ముఖ్యంగా రెడ్‌ డిలీషియస్‌ వెరైటీ ఇక్కడి క్లైమేట్‌కి చాలా బాగా అడాప్ట్‌ అయింది. అప్పటి నుంచి హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌ అంతటా ఆపిల్‌ కల్టివేషన్‌ వేగంగా అభివద్ధి చెందింది. ఈ రోజు హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌ ఇండియాలో అత్యధిక ఆపిల్స్‌ ్ర΄÷డ్యూస్‌ చేసే రాష్ట్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.

కోట్‌గఢ్‌ చుట్టూ పచ్చని ఆపిల్‌ తోటలు, మంచుతో కప్పబడిన పర్వతాలు, చల్లని వాతావరణం, తాజా గాలి టూరిస్టులను ఆకర్షిస్తాయి. జూలై నుంచి అక్టోబర్‌ వరకు ఆపిల్‌ హార్వెస్టింగ్‌ సీజన్‌ ఉంటుంది. ఈ సమయంలో తోటలు అన్నీ కూడా ఎర్ర, ఆకుపచ్చ రంగు ఆపిల్స్‌తో నిండిపోయి చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి. కొన్ని తోటల్లో ప్రయాణికులు ఆపిల్స్‌ను కోసుకుని తినే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది. ఆపిల్‌ ఫార్మింగ్‌ అనేది ఇక్కడి ప్రజల ముఖ్య జీవనాధారం. ఫ్రెష్‌ ఆపిల్స్‌తో పాటు ఆపిల్‌ జ్యూస్, జామ్, సైడర్, డ్రైడ్‌ ఆపిల్స్‌లాంటి ఉత్పత్తులు కూడా ఇక్కడి ఎకానమీకి బలాన్ని అందిస్తాయి. నేచర్‌ లవర్స్‌ కోసం కోట్‌గఢ్‌ ఒక పర్ఫెక్ట్‌ డెస్టినేషన్‌. అందమైన మౌంటైన్‌ రోడ్స్, ప్రశాంతమైన గ్రామాలు, ఆపిల్‌ తోటలు, చల్లని వాతావరణం ఇవన్నీ కలిసి ఒక అందమైన, అద్భుతమైన అనుభవాన్ని అందిస్తాయి.

ఆపిల్‌ తోటల్లో నడవాలి అనుకుంటే, ఫ్రెష్‌ ఆపిల్స్‌ డైరెక్ట్‌గా చెట్టు నుంచి కోసి తినాలి అనుకుంటే హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌లో ఉన్న కోట్‌గఢ్ని తప్పకుండా విజిట్‌ చేయండి. ఎందుకంటే ఈ ప్రదేశాన్ని ఆపిల్‌ బౌల్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా అని కూడా పిలుస్తారు.

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