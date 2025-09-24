 వేదికపైనే గుండెపోటుతో కుప్పకూలిన పాపులర్‌ నటుడు | 73 Years Actor Has Cardiac Arrest During Ramlila On Stage | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వేదికపైనే గుండెపోటుతో కుప్పకూలిన పాపులర్‌ నటుడు

Sep 24 2025 12:00 PM | Updated on Sep 24 2025 12:44 PM

73 Years Actor Has Cardiac Arrest During Ramlila On Stage

 రాత్రి 8.30 గంటల ప్రాంతంలో రాంలీలా ప్రదర్శన జోరుగా సాగుతోంది. ఆధ్యాత్మిక పరవశంలో మునిగి వున్న  చంబా చౌగన్ మైదానంలో చారిత్రాత్మక శ్రీరామలీలలో ఒక్కసారిగా కలకలం రేగింది.  దశరథుడిగా నటిస్తున్న 73 ఏళ్ల వృద్ధ నటుడు ప్రదర్శన సమయంలో గుండెపోటుకు గురై వేదికపైనే కుప్పకూలిపోయాడు. ఆసుపత్రికి తరలించేలోపే ప్రాణాలొదిలేసిన వైనం తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.  హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో మంగళవారం రాత్రి ఈ దుర్ఘటన చోటు చేసుకుంది.

స్థానిక పాపులర్‌ నటుడు అమ్రేష్ మహాజన్(శిబు) వేదికపైనే కుప్పకూలిపోయాడు. హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని చంబాలోని శ్రీరాంలీలాలో దశరథుడిగా నటిస్తున్న అమ్రేష్ మహాజన్ సింహాసనంపై ఉండి డైలాగులూ చెబుతూనే ఋషి పాత్ర నటిస్తున్న సహనటుడి భుజంపై వాలిపోయాడు. అంత సీనియర్‌ నటుడు తనపై వాలిపోవడంతో  సహనటుడికి  తొలుత  ఏమీ అర్థం కాలేదు. పదంటే  పది సెకన్లలో ఏమి జరిగిందోగ్రహించి సహాయం కోసం అర్థించడం, అతడిని ఆసుపత్రికి తరలించడం జరిగింది. కానీ అప్పటికే ఆయన జీవిత నాటకానికి తెరపడిపోయింది. దీంతో  సహ నటులు , ప్రేక్షకులు షాక్‌కు గురయ్యారు. 

 మొఘలా మొహల్లా నివాసి  గత 40 సంవత్సరాలుగా చారిత్రాత్మక వేడుకల్లో పాల్గొంటున్నాడు. శ్రీరామలీలాలో సాధారణంగా ఆయన రాముడి తండ్రి దశరథుడిగా లేదా రామాయణంలో మరో  కీలక కేరెక్టర్‌  రావణుడి పాత్రలను పోషించేవాడు. వయసు మీద పడినప్పటికీ, ప్రతీ ఏడాదిరిహార్సల్స్ చేసి మరి  గొప్ప ప్రదర్శనలో ప్రదర్శన ఇచ్చేవాడు. ఈ ఏడాది కూడా అదే ఉత్సాహంలో ఉన్నారు. అయితే యాదృచ్చికంగా  న చివరి రాంలీలా అవుతుందని, దీని తర్వాత తాను  తప్పుకుంటానని నిర్వాహకులకు చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది.  దురదృష్టవశాత్తూ అదే  చివరి ప్రదర్శన  అయింది.

మహాజన్ వేదికపైనే ఆకస్మికంగా మరణించడం  తమకు దిగ్భ్రాంతి కలిగించిందని చంబాలోని శ్రీ రామ్ లీలా క్లబ్ అధ్యక్షుడు స్వపన్ మహాజన్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. గత ఏడాది ఢిల్లీలోని షాదరాలో రామ్‌లీలా ప్రదర్శన సందర్భంగా రాముడి పాత్ర పోషించిన  నటుడు సుశీల్ కౌశిక్ గుండెపోటుతో ఛాతీని గట్టిగా పట్టుకుని, వేదికపైనుంచి బయటకు వెళ్లి కుప్పకూలి మరణించిన సంగతి తెలిసిందే.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

జాన్వీ కపూర్‌ 'హోమ్‌బౌండ్‌' ప్రీమియర్స్‌లో గ్లామర్‌ హీరోయిన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

నేషనల్‌ అవార్డ్స్‌ వేడుకలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఇద్దరు స్టార్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

సర్వాంగ సుందరంగా బతుకమ్మ కుంట.. హైడ్రాపై ప్రశంసలు (ఫొటోలు)‌
photo 4

మేడారం సమ్మక్క–సారలమ్మ మొక్క చెల్లించుకున్న : సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు.. శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ (చిత్రాలు)

Video

View all
Visakhapatnam IMD Heavy Rain Alert To Andhra Pradesh 1
Video_icon

ఏపీలో రానున్న నాలుగు రోజులు భారీ వర్షాలు
Rishab Shetty Big Twist Bahubali Has a Link With Kantara 2
Video_icon

ట్విస్ట్ ఇచ్చిన రిషబ్ శెట్టి
Deepika Padukone Removed From Prabhas Two Movies 3
Video_icon

దీపికాను తీసెయ్యడం వెనుక ప్రభాస్..? సోషల్ మీడియాలో రచ్చ రచ్చ
Tammineni Sitaram Strong Counter to Deputy Speaker Raghurama Krishnam Raju 4
Video_icon

అంతా మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ రఘురామ వ్యాఖ్యలకు తమ్మినేని కౌంటర్
AP High Court Notices To Speaker Ayyannapatrudu And Payyavula Keshav 5
Video_icon

జగన్ ప్రతిపక్ష హోదా పిటిషన్.. చంద్రబాబుకు బిగ్ షాక్
Advertisement
 