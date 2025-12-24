 కొత్త ఏడాది టాప్‌-10 ప్రదేశాలు ఏవంటే..? | AliExpress has released its latest Travel Trends 2026 report | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Travel Trends 2026: కొత్త ఏడాది టాప్‌-10 ప్రదేశాలు ఏవంటే..?

Dec 24 2025 12:18 PM | Updated on Dec 24 2025 1:17 PM

AliExpress has released its latest Travel Trends 2026 report

ఏటా పెరుగుతున్న భారతీయుల పర్యాటకాసక్తి ఇప్పట్లో తగ్గే సూచనలు కనిపించడం లేదు. వచ్చే ఏడాది కూడా మనోళ్లు టూర్‌ ఇష్టులుగానే కొనసాగనున్నారు. ఈ విషయాన్ని అలీఎక్స్‌ప్రెస్‌ అనే సంస్థ  తాజా ట్రావెల్‌ ట్రెండ్స్‌ 2026 నివేదిక వెల్లడించింది. మన వాళ్లు వచ్చే ఏడాది ఏ యే ప్రాంతాలను చూడాలని ఆశిస్తున్నారు? అనేది విశ్లేషించేందుకు అలీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ఒక అధ్యయనాన్ని నిర్వహించింది. పదివేల ట్రావెల్‌ డేటా పాయింట్లను విశ్లేషించిన ఫలితంగా రూపొందిన ఈ నివేదిక రాబోయే సంవత్సరానికి భారతీయ ప్రయాణికుల ప్రాధాన్య జాబితాలో ఉన్న టాప్‌ టూరిస్ట్‌ ప్లేసెస్‌ను ఆవిష్కరించింది. 2026లో భారతీయులు సందర్శించడానికి ప్లాన్‌ చేస్తున్న టాప్‌ 10 గమ్యస్థానాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. 

జోర్హాట్‌
భారతదేశంలోని అస్సాం రాష్ట్రం ఇటీవలి కాలంలో పర్యాటకుల ఆసక్తిని బాగా చూరగొంటోంది. అస్సాం హృదయం లాంటి ప్రదేశం జోర్హాట్,  విస్తారమైన టీ ఎస్టేట్‌లు, గొప్ప వారసత్వం, ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద నదీ ద్వీపం అయిన మజులికి సమీపంలో టోక్లాయ్‌ టీ రీసెర్చ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌కు నిలయంగా ఉంది. ఈ ప్రాంతం చరిత్ర, పచ్చని ప్రకృతి సౌందర్యం, ఉత్సాహభరితమైన అస్సామీ సంప్రదాయాల ప్రశాంతమైన మిశ్రమానికి నెలవుగా ఉంటుంది.

జాఫ్నా
పామిరాతో కప్పబడిన తీరాలు, పురాతన దేవాలయాలతో, జాఫ్నా శ్రీలంక ఆధ్యాత్మికతను ప్రదర్శిస్తుంది. వచ్చే ఏడాది భారతీయ ప్రయాణికులు (Indian Tourists) ఈ ప్రాంతం చూడాలని ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు, తమిళ సంస్కృతి వంటకాలతో ఇది భారతీయుల మది దోచుకుంటోంది. ముఖ్యంగా కొత్తగా వృద్ధి చెందిన విమానాల సంఖ్య గతంలో కంటే అక్కడకు సులభంగా చేరుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తున్నాయి.

మస్కట్
కఠినమైన పర్వతాలు అరేబియా సముద్రం మధ్య ఉన్న మస్కట్, అరేబియా వారసత్వంతో ఆధునిక సంప్రదాయాల సొగసైన మిశ్రమంతో సందర్శకులను ఆకర్షిస్తోంది. గొప్ప గొప్ప మసీదులు చారిత్రాత్మక కోటల నుంచి ఉత్సాహభరితమైన సౌక్‌లు సముద్రతీర విహార ప్రదేశాల వరకు, ఈ రాజధాని నగరం తక్కువ విలాసవంతమైన  శాశ్వత ఆకర్షణను అందిస్తుంది.

క్వీన్స్‌టౌన్
న్యూజిలాండ్‌ దేశంలోని క్వీన్స్‌టౌన్‌ కూడా భారతీయుల ఎంపిక జాబితాలో చోటు సంపాదించింది. వాకటిపు సరస్సు ఒడ్డున ఉన్న ఇది సాహసోపేతమైన ప్రకృతి ప్రేమికులకు అంతిమ ఆట స్థలం. ది రిమార్కబుల్స్‌ పర్వత శ్రేణితో చుట్టుముట్టబడిన ఇది థ్రిల్, ప్రశాంతతను సజావుగా మిళితం చేస్తుంది. ఐకానిక్‌ అనుభవాలలో బంగీ జంపింగ్, సుందరమైన ట్రైల్స్, వైన్‌ తయారీ కేంద్రాలు విశ్రాంతి స్పా రిట్రీట్‌లు దీనిని మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుస్తున్నాయి.

చియాంగ్‌ రాయ్
థాయిలాండ్‌ లోని చియాంగ్‌ రాయ్‌ ఆధ్యాత్మికత కళాత్మకతను కలిసే ప్రదేశం. వైట్‌ టెంపుల్, బ్లూ టెంపుల్, ప్రశాంతమైన టీ తోటలు, రోలింగ్‌ హిల్స్‌ వంటి ఐకానిక్‌ ల్యాండ్‌మార్క్‌లతో, వైవిధ్యభరిత సంస్కృతుల మధ్య కూడా ప్రశాంతతను కోరుకునే వారికి ఇది స్వర్గధామంగా నిలుస్తోంది.

వారణాసి
మన దేశంలోని ఉత్తరప్రదేశ్‌లో ఉన్న వారణాసి (Varanasi) ఇటీవలి కాలంలో ఆధ్యాత్మిక గమ్యస్థానంగా అత్యధిక సంఖ్యలో పర్యాటకుల్ని ఆకర్షిస్తోంది.   గంగా నది ఒడ్డున మంత్రముగ్ధులను చేసే సాయంత్రం హారతిని వీక్షించడం, సూర్యోదయంలో పవిత్ర స్నానం చేయడం, పురాతనమైన పురాణాలను, ఇతిహాసాల వేదికగా.. పురాతన దేవాలయాలు ఈ నగరాన్ని ఏటా భారతీయ  పర్యాటకులకు ఇష్టమైన పర్యాటక గమ్యస్థానంగా ఉంటోంది.

మనీలా
ఫిలిప్పీన్స్‌ దేశంలోని మనీలా అనేది వైరుధ్యాల నగరం, అక్కడ వలసరాజ్యాల యుగపు గోడలు నియాన్‌–లైట్ల వెలుగుల్లో దర్శనమిస్తాయి. ఉల్లాసమైన వీధులు, ఇంట్రామురోస్‌ వంటి చారిత్రాత్మక జిల్లాలు, సందడిగా ఉండే ఆహార మార్కెట్లు  ఉత్సాహభరితమైన రాత్రి జీవితం దీనిని సాంస్కృతిక శక్తి కేంద్రం ఇది. ఫిలిప్పీన్స్‌కు చెందిన సుందరమైన ద్వీప సౌందర్యాలను ఆస్వాదించేందుకు సరైన ప్రదేశం.  

టిబిలిసి
జార్జియాలోని టిబిలిసి పాత కాలం నాటి ఆకర్షణ, ఆధునిక సామర్ధ్యం రెండింటితో నిండి ఉంది. రాళ్లతో కప్పబడిన వీధులు శతాబ్దాల నాటి చర్చిలు, థర్మల్‌ బాత్‌లు  సమకాలీన ఆధునిక కేఫ్‌లకు ఇది నిలయం. సృజనాత్మక శక్తి హృదయపూర్వక ఆతిథ్యంతో, జార్జియన్‌ రాజధాని వైవిధ్యాన్ని కోరుకునే భారతీయ ప్రయాణికుల జాబితాలో ముందుంది.

హోచిమిన్‌
వియత్నాంలోని  హోచిమిన్‌ నగరం దాని ఆకాశహర్మ్యాలు, వలసరాజ్యాల ల్యాండ్‌మార్క్‌లు, వీధి ఆహార దుకాణాలు, ఇలా సజీవంగా ఉన్న మార్కెట్‌లతో అబ్బురపరుస్తుంది. పచ్చని మెకాంగ్‌ డెల్టా దక్షిణ వియత్నాం వారసత్వ మార్గాలను అన్వేషించడానికి ఇది సరైన లాంచ్‌ప్యాడ్‌ ఇది. చాలా మంది భారతీయులు ఈ ఏడాది భారీ సంఖ్యలో వియత్నాంకు ప్రయాణించారు మరింత మంది వచ్చే ఏడాది సందర్శించాలని చిస్తున్నారు,

పోర్ట్‌ లూయిస్
మారిషస్‌లోని మణి సముద్రాలు పచ్చని కొండల నేపథ్యంలో ఉన్న పోర్ట్‌ లూయిస్‌ ఉష్ణమండల ఆకర్షణను కాస్మోపాలిటన్‌ శైలితో మిళితం చేస్తుంది. కళకళలాడే  మార్కెట్లు, వలసరాజ్యాల నిర్మాణం భిన్న వైరుధ్యాలు కలిగిన ఫుడ్‌ కల్చర్‌ ఉల్లాసమైన  ప్రశాంతమైన గమ్యస్థానంగా దీనిని మారుస్తున్నాయి సూర్య ప్రశాంతతను కోరుకునే వారికి అనువైనది. నివేదిక శోధనలలో 93% పెరుగుదలను చూపించింది. దీనిని అనేక మంది భారతీయుల ప్రయాణ బకెట్‌ జాబితాలలో ఉంచింది.

చదవండి: భాయిజాన్‌ సల్మాన్‌ఖాన్‌ ఫిట్‌నెస్‌ సీక్రెట్‌..! 60లో కూడా కండలు తిరిగిన బాడీ సొంతం కావాలంటే...

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భర్తతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారి సేవలో పీవీ సింధు (ఫొటోలు)
photo 2

#INDvsSL : విశాఖలో విశ్వవిజేతల దండయాత్ర (ఫొటోలు)
photo 3

మహేష్‌ బాబు ఫ్యామిలీలో వేడుక.. ఫోటోలు వైరల్‌
photo 4

అదరగొట్టిన విల్లా మేరీ కాలేజ్ విద్యార్థినులు (ఫొటోలు)
photo 5

‘ఈషా’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Janasena MPTC Amar Revealed Facts About Ajay Incident In Kadiri Anantapur 1
Video_icon

గర్భిణీపై దాడిలో నిజం బయటపెట్టిన జనసేన నేత
KSR Live Show On Pawan Kalyan Comments On Chandrababu Ruling 2
Video_icon

5 కోట్ల ఆవకాయ.. బాబు వేస్ట్ అంటున్న పవన్
CP Sajjanar New Orders On New Year Celebrations 3
Video_icon

ఎక్కువ చేస్తే తోలు తీస్తా.. న్యూ ఇయర్.. న్యూ రూల్స్..
Tribal Protest Turns Violent In Eluru District 4
Video_icon

భగ్గుమన్న భూ వివాదం.. తహసీల్దార్ కళ్లలో కారం కొట్టి..!
Chandrababu Master Plan On Skill Scam Case Close 5
Video_icon

ఆధారాల్లేవ్..! మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ..! CID.. బాబు భజన..
Advertisement
 