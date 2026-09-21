5Gలో మరో సంచలనం.. టీ-మొబైల్, జియో అరుదైన ఘనత!

టీ-మొబైల్, జియో వైర్లెస్ రంగంలో సరికొత్త చరిత్రను సృష్టించాయి. సైనీవర్స్ (Syniverse) ఇంటర్ఆపరబిలిటీ సహకారంతో ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి 5G స్టాండ్అలోన్ (SA) రోమింగ్ కనెక్షన్ను విజయవంతంగా సాధించాయి.
నిజమైన అంతరాయం లేని తదుపరి తరం నెట్వర్క్ అనుభవం కేవలం ఒక హామీ మాత్రమే కాదని, అది ఇప్పటికే అందుబాటులోకి వచ్చిందని ఇది నిరూపిస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరిహద్దులు దాటిన 5G నెట్వర్క్ అనుభవం ఎలా ఉండాలనే దానికి ఇది సరికొత్త ప్రమాణాన్ని నిర్దేశించింది.
దీని ద్వారా టీ-మొబైల్ వినియోగదారులు అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలు చేస్తున్నప్పుడు నిజమైన 5G SA రోమింగ్ను అనుభవించే అవకాశం లభిస్తుంది. ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఇదే మొదటిసారి. 5G ఎస్ఏ రోమింగ్ వేగవంతమైన వేగం, అతి తక్కువ లేటెన్సీ (జాప్యం), మరింత విశ్వసనీయమైన కనెక్షన్లను అందిస్తుంది. స్థిరమైన, అత్యున్నత పనితీరు కనబరిచే గ్లోబల్ కనెక్టివిటీపై ఆధారపడే IoT, రియల్-టైమ్ కమ్యూనికేషన్స్, లీనమయ్యే (ఇమ్మర్సివ్) టెక్నాలజీల వంటి విప్లవాత్మక అప్లికేషన్లకు ఇది బాటలు వేస్తుంది.
సరిహద్దులను దాటి కనెక్టివిటీ భవిష్యత్తును టీ-మొబైల్ ఎలా ముందుకు నడిపిస్తోందో, ప్రపంచంలోనే అత్యంత అధునాతన నెట్వర్క్ల ద్వారా సరికొత్త సేవలు, అనుభవాలకు ఎలా పునాది వేస్తోందో ఈ భాగస్వామ్యం స్పష్టం చేస్తోంది.