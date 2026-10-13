స్టాక్ మార్కెట్ పన్నులు.. నిర్మలా సీతారామన్ కీలక వ్యాఖ్యలు!

స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టేవారికి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కీలక సంకేతాలు ఇచ్చారు. షేర్ల కొనుగోలు, అమ్మకాలపై విధించే పన్నుల విషయంలో వస్తున్న సూచనలను పరిశీలించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఆమె వెల్లడించారు. దీంతో స్టాక్ మార్కెట్లో పన్నులు తగ్గే అవకాశం ఉందని కొందరు ఇన్వెస్టర్లు ఆశిస్తున్నారు. దీంతో మంగళవారం స్టాక్ మార్కెట్లు భారీగా పుంజుకున్నాయి.
న్యూఢిల్లీలో జరిగిన బ్లూమ్బెర్గ్ న్యూ ఎకానమీ ఫోరమ్లో మాట్లాడిన నిర్మలా సీతారామన్.. స్టాక్ మార్కెట్ పన్నులపై జరుగుతున్న చర్చలు ఆరోగ్యకరమైనవని పేర్కొన్నారు. ఈ అంశంపై వివిధ వర్గాలు వ్యక్తం చేస్తున్న అభిప్రాయాలను తాను ఆసక్తిగా వింటానని తెలిపారు. ఫిబ్రవరి 1, 2027న ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్ర బడ్జెట్కు ముందు ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులపై విధించే ఎల్టీసీజీ పన్ను, స్టాక్ మార్కెట్ లావాదేవీలపై విధించే ఎస్టిటీలో మార్పులు వస్తాయా అనే చర్చ మొదలైంది.
పన్ను భారం
ప్రస్తుతం షేర్లు, ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో దీర్ఘకాలం పెట్టుబడి పెట్టి విక్రయించినప్పుడు వచ్చే లాభాలపై ఎల్టీసీజీ పన్ను వర్తిస్తుంది. అర్హత కలిగిన లిస్టెడ్ ఈక్విటీ షేర్లు, ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఏడాదికి మించి పెట్టుబడి ఉంచినప్పుడు, ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.1.25 లక్షల వరకు లాభాలకు మినహాయింపు ఉంటుంది. ఈ పరిమితిని మించిన అర్హత కలిగిన లాభాలపై ప్రస్తుతం 12.5 శాతం పన్ను విధిస్తున్నారు. 2024 జూలై బడ్జెట్లో ప్రభుత్వం ఈ పన్ను రేటును 10 శాతం నుంచి 12.5 శాతానికి పెంచింది. అప్పటి నుంచి పెట్టుబడిదారులు పన్ను భారం తగ్గించాలని కోరుతున్నారు.
మరోవైపు.. ఎస్టీటీ అంటే స్టాక్ మార్కెట్లో జరిగే నిర్దిష్ట కొనుగోలు, అమ్మకాల లావాదేవీలపై విధించే పన్ను. ఇది పెట్టుబడిపై లాభం వచ్చినప్పుడే విధించే పన్ను కాదు. లావాదేవీ స్వభావాన్ని బట్టి వర్తించే నిబంధనల ప్రకారం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ రెండు పన్నుల వల్ల పెట్టుబడులపై ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయని కొందరు మార్కెట్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా విదేశీ పెట్టుబడిదారులు భారత మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు పెట్టే విషయంలో పన్నుల విధానం కూడా ప్రభావం చూపుతుందని వారు చెబుతున్నారు.
భారీ లాభాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లు
ఇదిలా ఉండగా.. నిర్మలా సీతారామన్ వ్యాఖ్యలతో మంగళవారం స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ లాభాల్లో ముగిశాయి. నిఫ్టీ 50 సూచీ 358.60 పాయింట్లు పెరిగి 22,721.95 వద్ద స్థిరపడింది. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 1,109.10 పాయింట్లు లాభపడి 73,033.78 వద్ద ముగిసింది. ఐటీ, ఫైనాన్షియల్, ఎఫ్ఎంసీజీ రంగాల షేర్లలో కొనుగోళ్లు జరగడం కూడా మార్కెట్లకు మద్దతునిచ్చింది. హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్ షేరు 8.28 శాతం పెరిగింది. కంపెనీ త్రైమాసిక నికర లాభం పెరిగినట్లు ప్రకటించడం కూడా ఈ పెరుగుదలకు తోడ్పడింది.
ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఎల్టీసీజీ పన్నును తగ్గిస్తే.. అర్హత కలిగిన దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులపై వచ్చే లాభాల్లో ఇన్వెస్టర్లు ఎక్కువ మొత్తాన్ని తమ వద్ద ఉంచుకోవచ్చు. అలాగే, పన్ను మినహాయింపు పరిమితిని పెంచితే మరింత మొత్తంలో లాభాలకు పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుంది. ఎస్టిటీలో మార్పులు చేస్తే, వర్తించే లావాదేవీలపై ట్రేడింగ్ ఖర్చులు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే.. పన్నులు తగ్గిస్తామని ప్రభుత్వం ఎలాంటి అధికారిక హామీ ఇవ్వలేదు.
#Breaking | FM Nirmala Sitharaman says the government will hear stakeholder views on LTCG tax, STT and the treatment of different asset classes as Budget preparations begin. Here’s what she said. https://t.co/UxrvaGm6GR
— NDTV Profit News (@NDTVProfit) October 13, 2026