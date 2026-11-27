దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు శుక్రవారం నష్టాల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 9:25 గంటలకు సెన్సెక్స్ 200.41 పాయింట్లు లేదా 0.24 శాతం నష్టంతో 84,128.19 వద్ద, నిఫ్టీ 58.65 పాయింట్లు లేదా 0.23 శాతం నష్టంతో 25,825.85 వద్ద ఉన్నాయి.
టాటా టెలిసర్వీసెస్ (మహారాష్ట్ర) లిమిటెడ్, గుజరాత్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్, ఎంఎంటీసీ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరాయి. జూపిటర్ వాగన్స్ లిమిటెడ్, శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్ వంటివి నష్టాలను చవిచూశాయి.
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