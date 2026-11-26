గురువారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 9:20 గంటలకు సెన్సెక్స్ 296.57 పాయింట్లు లేదా 0.35 శాతం లాభంతో 84,234.85 వద్ద, నిఫ్టీ 33.00 పాయింట్లు లేదా 0.13 శాతం లాభంతో 25,852.25 వద్ద ఉన్నాయి.
సిమెన్స్ ఎనర్జీ ఇండియా లిమిటెడ్, హిందుస్తాన్ కాపర్ లిమిటెడ్, విప్రో లిమిటెడ్ కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరగా.. వెల్స్పన్ లివింగ్ లిమిటెడ్, జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్, టాటా టెలిసర్వీసెస్ (మహారాష్ట్ర) లిమిటెడ్ వంటివి నష్టాల జాబితాలో నిలిచాయి.
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