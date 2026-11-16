 పసిడి ధరల పతనం.. రూ.5000 తగ్గిన వెండి! | Today Gold Rate in India - Know The 22K, 24K Gold and Silver Prices | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పసిడి ధరల పతనం.. రూ.5000 తగ్గిన వెండి!

Nov 16 2026 9:42 AM | Updated on Nov 16 2026 9:49 AM

Today Gold Rate in India - Know The 22K, 24K Gold and Silver Prices

బంగారం ధరలు మళ్లీ తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఈ రోజు (సోమవారం) గోల్డ్ రేటు గరిష్టంగా రూ.820 తగ్గింది. దీంతో దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో పసిడి ధరల్లో కదలికలు కనిపించాయి. బంగారం ధరలు క్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టడంతో పసిడి కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరట లభిస్తోంది. హైదరాబాద్, విజయవాడ, చెన్నై, బెంగళూరు, ముంబై, ఢిల్లీలలో గోల్డ్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయో కింద గమనించవచ్చు.

హైదరాబాద్‌, విజయవాడ, గుంటూరు, ప్రొద్దుటూరు ప్రాంతాల్లో తులం బంగారం
22 క్యారెట్స్:రూ.1,25,400 - రూ.750 తగ్గింది
24 క్యారెట్స్:రూ.1,36,800 - రూ.820 తగ్గింది

చెన్నైలో తులం బంగారం
22 క్యారెట్స్:రూ.1,25,400 - రూ.750 తగ్గింది
24 క్యారెట్స్:రూ.1,36,800 - రూ.820 తగ్గింది

బెంగళూరు, ముంబై ప్రాంతాల్లోతులం బంగారం
22 క్యారెట్స్:రూ.1,25,400 - రూ.750 తగ్గింది
24 క్యారెట్స్:రూ.1,36,800 - రూ.820 తగ్గింది

దేశ రాజధాని నగరం దిల్లీలో తులం బంగారం
22 క్యారెట్స్: రూ.1,25,550 - రూ.750 తగ్గింది
24 క్యారెట్స్: రూ.1,36,950 - రూ.820 తగ్గింది

ఢిల్లీలో వెండి ధరలు
కేజీ వెండి రూ.1,90,000 - రూ.5000 తగ్గింది

హైదరాబాద్‌లో వెండి ధరలు
కేజీ వెండి రూ.1,90,000 - రూ.5000 తగ్గింది

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

టీమిండియావైపు దూసుకొస్తున్న చోటా సెహ్వాగ్‌..! (ఫోటోలు)
photo 2

కార్తీక సోమవారం- శివాలయాలకు పోటెత్తిన భక్తులు (ఫోటోలు)
photo 3

విజయవాడ భవానీ ద్వీపం కార్తీక వనభోజనాల సందడి (ఫోటోలు)
photo 4

'ది మేజ్' సినిమా ట్రైలర్ విడుదల (ఫోటోలు)
photo 5

‘ఆకాశంలో ఒక తార’ మూవీ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Actor Giribabu Great Words About YS Rajasekhar Reddy 1
Video_icon

నేను చూసిన రాజకీయ నాయకుల్లో... YSR అద్భుతమైన వ్యక్తి
Raghu Babu's Emotional words on His Father 2
Video_icon

నాన్న చివరి కోరిక అదే.. !
Massive Joins In YSRCP in the Presence of Vallabhaneni Vamsi 3
Video_icon

YSRCP లో చేరిన టీడీపీ కీలక నేత
Women Mass Warning Home Minister Vangalapudi Anitha 4
Video_icon

హోంమంత్రి అనితకు లెఫ్ట్ & రైట్ ఇచ్చిపడేసిన మహిళ
Srikakulam BJP Leader Challa Venkateswara Rao Hulchal At Namination Center 5
Video_icon

నేనెవరో తెలుసా..? ఏకంగా పోలీసులనే కారుతో గుద్ది.. బీజేపీ నేత వీరంగం
Advertisement
 