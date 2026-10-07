 నష్టాల్లో ముగిసిన మార్కెట్లు | Stock Market updates Oct 7 Sensex Nifty falls RBI rate hike | Sakshi
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నష్టాల్లో ముగిసిన మార్కెట్లు

Oct 7 2026 3:57 PM | Updated on Oct 7 2026 4:03 PM

Stock Market updates Oct 7 Sensex Nifty falls RBI rate hike

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్లు బుధవారం నష్టాల్లో ముగిశాయి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచి 5.5 శాతానికి పెంచి ద్రవ్య విధాన వైఖరిలో కాస్త కఠినత జోడించడంతో మార్కెట్లు ప్రభావానికి గురయ్యాయి. బెంచ్ మార్క్ సూచీల రెండు రోజుల లాభాల పరంపరను తిప్పికొట్టాయి. సెన్సెక్స్ 429.11 పాయింట్లు లేదా 0.59 శాతం క్షీణించి 72,638.70 వద్ద, నిఫ్టీ 173.05 పాయింట్లు లేదా 0.76 శాతం నష్టపోయి 22,603.05 వద్ద ముగిసింది.

నిఫ్టీ 50 సూచీలో టైటాన్ కంపెనీ, అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్, హిందాల్కో ఇండస్ట్రీస్ టాప్‌ లూజర్స్‌గా ఉన్నాయి. విస్తృత మార్కెట్లలో నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 100 0.63 శాతం, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 100 0.30 శాతం నష్టపోయాయి. రంగాల వారీగా, నిఫ్టీ మెటల్ అత్యధికంగా క్షీణించగా, నిఫ్టీ పీఎస్‌యూ బ్యాంక్ అత్యధికంగా పెరిగింది.

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