తరచూ మొబైల్ రీఛార్జ్ చేసుకునే అవసరం లేకుండా ఎక్కువ రోజుల వ్యాలిడిటీ, భారీ డేటా ప్రయోజనాలు కోరుకునే వారికి రిలయన్స్ జియో ప్రత్యేక ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ను అందిస్తోంది. రూ.2,025 ధరతో లభించే ఈ ప్లాన్లో 200 రోజుల వ్యాలిడిటీతో పాటు మొత్తం 500GB హైస్పీడ్ డేటా పొందవచ్చు. రోజువారీ డేటా వినియోగం ఎక్కువగా ఉండే వారికి ఇది ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది.
ఈ ప్లాన్లో రోజుకు 2.5GB డేటా చొప్పున 200 రోజులకు మొత్తం 500GB డేటా లభిస్తుంది. రోజువారీ డేటా పరిమితి పూర్తయిన తర్వాత ఇంటర్నెట్ వేగం 64 Kbpsకు తగ్గుతుంది. దేశంలోని అన్ని నెట్వర్క్లకు అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్తో పాటు రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్లు ఉచితంగా పొందవచ్చు. అర్హత కలిగిన 5G వినియోగదారులకు అపరిమిత 5G డేటా సదుపాయం కూడా ఉంటుంది.
ఈ రీఛార్జ్తో జియోహాట్స్టార్ మొబైల్ ప్లస్ హాలీవుడ్ సబ్స్క్రిప్షన్, జియోటీవీ సేవలు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే జియోఏఐక్లౌడ్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ సదుపాయం ఉంటుంది. వీటితో పాటు రూ.1,590 విలువైన కాన్వా ప్రో లైట్ సబ్స్క్రిప్షన్ను 12 నెలల పాటు ఉచితంగా పొందవచ్చు. అయితే కాన్వా ప్రయోజనాలను పొందడానికి మైజియో యాప్లో ఆఫర్ను యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. ఈ ప్రయోజనాలను కొనసాగించడానికి అర్హత కలిగిన యాక్టివ్ జియో ప్లాన్ ఉండాలి.