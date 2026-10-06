లాభాల్లో ప్రారంభమైన స్టాక్ మార్కెట్లు!

దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు మంగళవారం కూడా లాభాల్లోనే ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 9:20 గంటలకు సెన్సెక్స్ 125.53 పాయింట్లు లేదా 0.17 శాతం లాభంతో 72,508.00 వద్ద, నిఫ్టీ 28.05 పాయింట్లు లేదా 0.12 శాతం లాభంతో 22,583.80 వద్ద ముందుకు సాగుతున్నాయి.
మీషో లిమిటెడ్, బీఎస్ఈ లిమిటెడ్, ఏంజెల్ వన్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరగా.. బెల్రైజ్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ఏఎంసీ లిమిటెడ్, సైయంట్ లిమిటెడ్ వంటి సంస్థలు నష్టాల జాబితాలోకి చేరాయి.
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