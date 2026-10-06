 లాభాల్లో ప్రారంభమైన స్టాక్ మార్కెట్లు! | Stock Market Update 6th October 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

లాభాల్లో ప్రారంభమైన స్టాక్ మార్కెట్లు!

Oct 6 2026 9:25 AM | Updated on Oct 6 2026 9:28 AM

Stock Market Update 6th October 2026

దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు మంగళవారం కూడా లాభాల్లోనే ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 9:20 గంటలకు సెన్సెక్స్ 125.53 పాయింట్లు లేదా 0.17 శాతం లాభంతో 72,508.00 వద్ద, నిఫ్టీ 28.05 పాయింట్లు లేదా 0.12 శాతం లాభంతో 22,583.80 వద్ద ముందుకు సాగుతున్నాయి.

మీషో లిమిటెడ్, బీఎస్ఈ లిమిటెడ్, ఏంజెల్ వన్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరగా.. బెల్‌రైజ్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ఏఎంసీ లిమిటెడ్, సైయంట్ లిమిటెడ్ వంటి సంస్థలు నష్టాల జాబితాలోకి చేరాయి.

(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్‌సైట్‌లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

ఇదీ చదవండి: రాజీనామా లెటర్‌తో బాస్‌కు షాక్.. బయటపడ్డ అసలు నిజం!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'గరివిడి లక్ష్మి' సినిమా ట్రైలర్ ఆవిష్కరణ (ఫొటోలు)
photo 2

రజినీకాంత్‌ ‘జైలర్‌2’ మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 3

మూవీ రిలీజ్ తర్వాత మళ్లీ ట్రెండింగ్‌లో నక్షత్ర (ఫొటోలు)
photo 4

ఎం.ఎస్ సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్.. రష్మిక ఎమోషనల్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 5

‘కామ్రేడ్ కళ్యాణ్’మూవీ హీరోయిన్ మహిమ నంబియార్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Sr Journalist Bharadwaj about Aadarsha Kutumbam House No: 47 Movie 1
Video_icon

ఆదర్శ కుటుంబం అందరిని ఆకట్టుకునేలా ఉండబోతోంది
Thopudurthi Prakash Reddy About YS Jagan Padayatra 2
Video_icon

జగన్ పాదయాత్రకు మేము పెట్టుకున్న పేరు అదే..
TDP Cadre Warns TDP MLA Madhavi Reddy 3
Video_icon

MLA మాధవిరెడ్డిపై టీడీపీ క్యాడర్ తిరుగుబాటు
Doubt on EC Form 7 Telangana Voter List Controversy 4
Video_icon

Form 7 : SIR ముందు మరో సవాల్
Pawan Kalyan False Statement Over Houses 5
Video_icon

పవన్ నోటా.. అబద్దాల ముఠా అంత ఫేక్...! బయటపడ్డ కూటమి ప్లాన్
Advertisement
 