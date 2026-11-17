దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు మంగళవారం లాభాల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 9:20 గంటలకు సెన్సెక్స్ 206.70 పాయింట్లు లేదా 0.25 శాతం లాభంతో 82,311.49 వద్ద, నిఫ్టీ 56.60 పాయింట్లు లేదా 0.22 శాతం లాభంతో 25,347.70 వద్ద ఉన్నాయి.
టాటా కెమికల్స్ లిమిటెడ్, అలైడ్ బ్లెండర్స్ & డిస్టిల్లర్స్ లిమిటెడ్, అఫ్కాన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరాగా.. ఇండియా సిమెంట్స్ లిమిటెడ్, బ్లాక్ బాక్స్ లిమిటెడ్, అపార్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ వంటి సంస్థలు నష్టాలను చవిచూశాయి.
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