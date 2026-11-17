అక్టోబర్లో డబ్ల్యూపీఐ 12.29 శాతానికి అప్
న్యూఢిల్లీ: ఇంధనం, విద్యుత్, ఆహారేతర వస్తువుల ధరల మంటతో టోకు ద్రవ్యోల్బణం (డబ్ల్యూపీఐ) భారీగా ఎగబాకింది. అక్టోబర్లో డబ్ల్యూపీఐ సూచీ ఏకంగా 12.29 శాతానికి జంప్ చేసింది. 2022–23 బేస్ సంవత్సరంగా డబ్ల్యూపీఐ సిరీస్ను ప్రారంభించిన తర్వాత సూచీ ఈ స్థాయిలో నమోదు కావడం ఇదే తొలిసారి. సెపె్టంబర్లో ఇది 11.39 శాతంగా ఉంది.
అయితే, అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు దిగొస్తున్న నేపథ్యంలో నవంబర్లో టోకు ధరలు కాస్త శాంతించే అవకాశం ఉందని ఆర్థికవేత్తలు భావిస్తున్నారు. కాగా, ఆహార వస్తువుల ద్రవ్యోల్బణం సెపె్టంబర్లో 8.14 శాతం నుంచి అక్టోబర్లో 8.26 శాతానికి పెరిగింది. ఆహారేతర వస్తువుల ధరల పెరుగుదల 10.28 శాతం నుంచి 11.69 శాతానికి ఎగసింది. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఇంధనం, విద్యుత్ ధరల ద్రవ్యోల్బణం 25.85 శాతం నుంచి 32.84 శాతానికి దూసుకెళ్లింది.
రేట్ల పెంపునకు ఆజ్యం..: అక్టోబర్లో రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం ఆర్బీఐ నిర్దేశిత గరిష్ట పరిమితికి (2–6 శాతం) మించి రెండేళ్ల గరిష్ట స్థాయిలో 6.09 శాతానికి దూసుకెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు టోకు ధరలు కూడా డబుల్ డిజిట్ స్పీడ్లో పెరిగిపోవడం చూస్తుంటే.. వడ్డీరేట్లకు మరింత రెక్కలు రావడం ఖాయమని ఆర్థికవేత్తలు, బ్యాంకర్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. డిసెంబర్లో (2–4 మధ్య) జరగనున్న ఆర్బీఐ పాలసీ సమీక్షలో రెపో రేటు పావు శాతం పెంపు (5.75 శాతానికి) ఉంటుందని, ఆ తర్వాత కాస్త విరామం ఇవ్వొచ్చని బ్రిక్ వర్క్స్ రేటింగ్స్ఎకనమిస్ట్ ప్రాంజల్ ఘటే అంచనా వేశారు.