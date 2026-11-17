1.75 లక్షల మంది బహిరంగ లేఖ
స్టాండ్విత్జెన్సన్డాట్కామ్ పోర్టల్లో పోస్ట్
సంతకాలు చేసిన వారిలో మస్క్ సహా ప్రముఖ సీఈవోలు
న్యూఢిల్లీ: చైనా గూఢచారితో వ్యవహారాలు, వివాహేతర సంబంధాల ఆరోపణలతో ఉద్వాసనకు గురైన చిప్ దిగ్గజం ఎన్విడియా సీఈవో జెన్సన్ హువాంగ్కు సొంత కంపెనీ ఉద్యోగులు, ఇతర టెక్ చీఫ్ల నుంచి గణనీయంగా మద్దతు లభిస్తోంది. ఆయన్ను మళ్లీ సీఈవోగా తీసుకోవాలన్న డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఈ మేరకు వారు ఎన్విడియా బోర్డుకు ఓ బహిరంగ లేఖ రాశారు.
భారత కాలమానం ప్రకారం సోమవారం మధ్యాహ్నం వరకు.. టెస్లా చీఫ్ మస్క్, ఇతర టెక్ సీఈవోలతో పాటు సుమారు 1.75 లక్షల మంది దీనిపై సంతకం చేశారు. వీరిలో కంపెనీ ప్రస్తుత, మాజీ ఉద్యోగులు, భాగస్వాములు, షేర్హోల్డర్లు, మద్దతుదారులు మొదలైన వారు ఉన్నారు. 8,760 మంది తాము ప్రస్తుతం ఎన్విడియా ఉద్యోగులమని పేర్కొనగా, మరో 1,576 మంది మాజీ ఉద్యోగులు ఉన్నారు. స్టాండ్విత్జెన్సన్డాట్కామ్ వెబ్సైట్లో ఈ లెటరును ఉంచారు.
కంపెనీ ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకే జెన్సన్ను తొలగించినట్లు గట్టి రుజువులు చూపించాలని, లేని పక్షంలో ఆయన్ను తిరిగి తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. చైనా గూఢచారిగా భావిస్తున్న అలిస్ హువాంగ్, ఇతరత్రా కంపెనీ ఉద్యోగినులతో వివాహేతర సంబంధాలు ఉన్నాయన్న ఆరోపణలు వెల్లువెత్తడంతో నవంబర్ 12న సీఈవో పదవికి హువాంగ్ రాజీనామా చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై కంపెనీ స్వతంత్ర విచారణ చేపట్టింది.
షాపిఫై సీఈవో టోబియాస్, ఎపిక్ గేమ్స్ సీఈవో టిమ్ స్వీనీ, వై కాంబినేటర్ ప్రెసిడెంట్ గ్యారీ టాన్, యూట్యూబ్ సహ వ్యవస్థాపకుడు స్టీవ్ చెన్, ఉబర్ మాజీ చీఫ్ ట్రావిస్ కలానిక్ తదితరులు లేఖపై సంతకం చేసిన వారిలో ఉన్నారు. హువాంగ్కు మస్క్ ముందునుంచే గట్టిగా మద్దతునిస్తున్నారు. ఎన్విడియా సరఫరా వ్యవస్థను హువాంగ్ అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారని, ఆయన లేకపోతే పలు డీల్స్ చేజారిపోయే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఆయన్ను తిరిగి తీసుకోవాలంటూ పిటీషన్ తయారవుతోందని, తాను కూడా దానిపై సంతకం చేస్తానని నవంబర్ 14న ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.