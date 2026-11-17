ప్రభుత్వ రంగ ఇంధన దిగ్గజం కోల్ ఇండియా అనుబంధ సంస్థ మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ పబ్లిక్ ఇష్యూ ఈ నెల 19న ప్రారంభం కానుంది. ఇష్యూ ధరల శ్రేణి షేరుకి రూ. 129-136కాగా.. మాతృ సంస్థ కోల్ ఇండియా 66.18 కోట్ల షేర్లు విక్రయానికి ఉంచనుంది. తద్వారా రూ. 8,981 కోట్లు సమీకరించాలని ఆశిస్తోంది.
దీంతో మహానదికి ఇష్యూ నిధులు లభించవు. 23న ముగియనున్న ఇష్యూలో భాగంగా యాంకర్ ఇన్వెస్టర్లకు 18న షేర్లను ఆఫర్ చేయనుంది. ఈ నెల 27కల్లా బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈలలో లిస్టయ్యే వీలుంది. లిస్టింగ్లో ఈ ఒడిషా కంపెనీ రూ. 90,000 కోట్ల మార్కెట్ విలువను అందుకోగలదని అంచనా. కోల్ ఇండియా ఇప్పటికే భారత్ కోకింగ్ కోల్, సెంట్రల్ మైన్ ప్లానింగ్ అండ్ డిజైన్ ఇన్స్టిట్యూట్లను లిస్ట్ చేయడం తెలిసిందే.