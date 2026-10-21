స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్.. లాభాల్లో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ

దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు బుధవారం లాభాల బాటలో అడుగులు వేసాయి. ఉదయం 9:20 గంటలకు సెన్సెక్స్ 519.03 పాయింట్లు లేదా 0.70 శాతం లాభంతో 74,371.93 వద్ద, నిఫ్టీ 150.25 పాయింట్లు లేదా 0.66 శాతం లాభంతో 23,039.20 వద్ద సాగుతున్నాయి.
ఎల్&టి టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్, ఇండియా సిమెంట్స్ లిమిటెడ్, విప్రో లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరాయి. ఏబీబీ ఇండియా లిమిటెడ్, జైప్రకాష్ పవర్ వెంచర్స్ లిమిటెడ్, గాలంట్ ఇస్పాట్ లిమిటెడ్ వంటి సంస్థలు నష్టాల జాబితాలో నిలిచాయి.
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