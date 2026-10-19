Stock Market Updates: నష్టాల్లో బ్యాంకు, ఐటీ షేర్లు

దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు సోమవారం స్వల్ప నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. బ్యాంక్, ఐటీ షేర్ల ఒత్తిడితో నిఫ్టీ 50, సెన్సెక్స్ కొద్దిగా పడిపోయాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:26 గంటల సమయానికి సెన్సెక్స్ 394.38 పాయింట్లు లేదా 0.53 శాతం క్షీణించి 74,334.89 వద్ద, నిఫ్టీ 50 91.25 పాయింట్లు లేదా 0.39 శాతం క్షీణించి 23,054.90 వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి. యాక్సిస్ బ్యాంక్, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, ఇన్ఫోసిస్ నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్లో టాప్ లూజర్స్ గా నిలిచాయి.
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