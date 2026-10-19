 Stock Market Updates: నష్టాల్లో బ్యాంకు, ఐటీ షేర్లు | Stock Market Updates: Sensex, Nifty Bank shares Indian Stock Market Indices Oct 19 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Stock Market Updates: నష్టాల్లో బ్యాంకు, ఐటీ షేర్లు

Oct 19 2026 9:32 AM | Updated on Oct 19 2026 9:53 AM

Stock Market Updates: Sensex, Nifty Bank shares Indian Stock Market Indices Oct 19

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు సోమవారం స్వల్ప నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. బ్యాంక్, ఐటీ షేర్ల ఒత్తిడితో నిఫ్టీ 50, సెన్సెక్స్ కొద్దిగా పడిపోయాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:26 గంటల సమయానికి సెన్సెక్స్ 394.38 పాయింట్లు లేదా 0.53 శాతం క్షీణించి 74,334.89 వద్ద, నిఫ్టీ 50 91.25 పాయింట్లు లేదా 0.39 శాతం క్షీణించి 23,054.90 వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి. యాక్సిస్ బ్యాంక్, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్, ఇన్ఫోసిస్ నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్‌లో టాప్ లూజర్స్ గా నిలిచాయి.

(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నవరాత్రి స్పెషల్.. టాలీవుడ్ బ్యూటీస్ వేరే లెవల్ గ్లామర్ (ఫొటోలు)
photo 2

విశ్వక్‌ సేన్‌ ‘కల్ట్‌’ మూవీ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

మైసూరు దసరా మహోత్సవం...జంబూసవారీ ఏర్పాట్లు (ఫోటోలు)
photo 4

తిరుమల : చంద్రప్రభ వాహనంపై నర్తన కృష్ణుడి అలంకారంలో శ్రీ మలయప్పస్వామి (ఫోటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ : సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకల్లో బతుకమ్మ ఆడిన రష్మిక (ఫోటోలు)

Video

View all
New Girl In Vijay Varmas Life Video Goes Viral 1
Video_icon

తమన్నాతో బ్రేకప్.. మళ్లీ ఆమెతో డేటింగ్.!
France On Edge As Nationwide Protests Escalate Over Rising Cost Of Living 2
Video_icon

అగ్నిగుండంగా పారిస్.. చారిత్రక భవనానికి నిప్పు
Gunfire Against Tiger Shroff In Mumbais Juhu 3
Video_icon

టైగర్ ష్రాఫ్ పై కాల్పులు.. లారెన్స్ బిష్ణోయ్ సంచలన ప్రకటన
TDP Stones Attack At Narasimha Reddy House At Midnight 4
Video_icon

వైఎస్సార్ జిల్లాలో ఉద్రిక్తత.. YSRCP ఛైర్మన్ అభ్యర్థి పోరెడ్డి ఇంటిపై టీడీపీ దాడి
Reliance JIO Success In Digital India 5
Video_icon

జియో IPO సంచలనం
Advertisement
 