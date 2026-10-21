 అపరంజి బొమ్మలా నభా నటేశ్ (ఫొటోలు) | Actress Nabha Natesh Celebrates Dasara In Traditional Style, Shares Stunning Photos Goes Viral | Sakshi
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అపరంజి బొమ్మలా నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)

Oct 21 2026 9:07 AM | Updated on Oct 21 2026 9:38 AM

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దసరా పండగని సెలబ్రేట్ చేసుకున్న హీరోయిన్ నభా నటేశ్..(Nabha Natesh) అపరంజి బొమ్మలా రెడీ ‍అయి ఫొటోలు దిగింది. వాటిని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

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(Images Source : Instagram/nabhanatesh)

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అపరంజి బొమ్మలా నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)
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