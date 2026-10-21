ఆంధ్రప్రదేశ్కు పోయి ట్రైనింగ్ అయి వస్తా!
సాక్షి కార్టూన్: 20-10-2026
మలయాళంలోనే కాదు తెలుగులోనూ అప్పుడప్పుడు థ్రిల్లర్ సినిమాలు, సిరీస్లు రిలీజ్ అవుతుంటాయి.
థ్రిల్లర్ సినిమాలు తీయాలంటే మలయాళీ దర్శకుల తర్వాతే ఎవరైనా!
మరోవారం వచ్చేసింది. అయితే అందరూ దసరా పండగ హడావుడిలో ఉన్నారు. సెలవుల్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.
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Oct 21 2026 9:07 AM | Updated on Oct 21 2026 9:38 AM
దసరా పండగని సెలబ్రేట్ చేసుకున్న హీరోయిన్ నభా నటేశ్..(Nabha Natesh) అపరంజి బొమ్మలా రెడీ అయి ఫొటోలు దిగింది. వాటిని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.
(Images Source : Instagram/nabhanatesh)
అపరంజి బొమ్మలా నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)
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