విజయదశమి శుభాకాంక్షలు చెప్పిన సెలెబ్రెటీలు (ఫొటోలు)

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విజయదశమి (దసరా) పండుగ సందర్భంగా టాలీవుడ్ మరియు బాలీవుడ్ ప్రముఖులు సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
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Priyanka Chopra (ప్రియాంక చోప్రా)
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Anchor Manjusha (యాంకర్ మంజూష)
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Rakul Preet Singh (రకుల్ ప్రీత్ సింగ్)
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విజయ్ దేవరకొండ, రష్మికా మండన్న
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Anu Emmanuel (అను ఇమ్మాన్యుయేల్)
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Vaishnavi Chaitanya (వైష్ణవి చైతన్య)
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Divi Vadthya (దివి వద్త్య)
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Tejaswi Madivada (తేజస్వి మదివాడ)
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Rukshar Dhillon (రుక్సర్ ధిల్లాన్)
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దీపికా పడుకోణె... ఫ్యామిలీ
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Poonam Pandey (పూనం పాండే)
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Simran (సిమ్రాన్)
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Abhirami (అభిరామి)
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Komalee Prasad (కోమలి ప్రసాద్)
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Nabha Natesh (నభా నటేష్)
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Anasuya Bharadwaj (అనసూయ భరధ్వాజ్)
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Ananya Nagalla (అనన్య నాగళ్ల)
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Fatima Sana Shaikh (ఫాతిమా సనా షేక్)