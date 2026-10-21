 విజయదశమి శుభాకాంక్షలు చెప్పిన సెలెబ్రెటీలు (ఫొటోలు) | Celebrities extend Vijayadashami wishes | Sakshi
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విజయదశమి శుభాకాంక్షలు చెప్పిన సెలెబ్రెటీలు (ఫొటోలు)

Oct 21 2026 7:02 AM | Updated on Oct 21 2026 7:02 AM

Celebrities extend Vijayadashami wishes1
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విజయదశమి (దసరా) పండుగ సందర్భంగా టాలీవుడ్ మరియు బాలీవుడ్ ప్రముఖులు సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

Celebrities extend Vijayadashami wishes2
2/21

Priyanka Chopra (ప్రియాంక చోప్రా)

Celebrities extend Vijayadashami wishes3
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Anchor Manjusha (యాంకర్ మంజూష)

Celebrities extend Vijayadashami wishes4
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Rakul Preet Singh (రకుల్ ప్రీత్ సింగ్)

Celebrities extend Vijayadashami wishes5
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విజయ్ దేవరకొండ, రష్మికా మండన్న

Celebrities extend Vijayadashami wishes6
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Anu Emmanuel (అను ఇమ్మాన్యుయేల్)

Celebrities extend Vijayadashami wishes7
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Vaishnavi Chaitanya (వైష్ణవి చైతన్య)

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Divi Vadthya (దివి వద్త్య)

Celebrities extend Vijayadashami wishes9
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Tejaswi Madivada (తేజస్వి మదివాడ)

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Rukshar Dhillon (రుక్సర్‌ ధిల్లాన్‌)

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దీపికా పడుకోణె... ఫ్యామిలీ

Celebrities extend Vijayadashami wishes12
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Celebrities extend Vijayadashami wishes13
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Celebrities extend Vijayadashami wishes14
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Poonam Pandey (పూనం పాండే)

Celebrities extend Vijayadashami wishes15
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Simran (సిమ్రాన్)

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Abhirami (అభిరామి)

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Komalee Prasad (కోమలి ప్రసాద్)

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Nabha Natesh (నభా నటేష్)

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Anasuya Bharadwaj (అనసూయ భరధ్వాజ్)

Celebrities extend Vijayadashami wishes20
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Ananya Nagalla (అనన్య నాగళ్ల)

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Fatima Sana Shaikh (ఫాతిమా సనా షేక్)

# Tag
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