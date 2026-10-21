అమెరికా సుంకాల సెగ.. వాణిజ్య చర్చల్లో ప్రతిష్ఠంభన.. ఇలాంటి పరిణామాల మధ్య భారత్-అమెరికా వాణిజ్య సంబంధాలపై కీలక ముందడుగు పడింది. ఇరు దేశాల మధ్య ఏడాదికి పైగా సాగుతున్న చర్చలు ఇప్పుడు తుది దశకు చేరినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు సూచిస్తున్నాయి. భారత్తో ఒప్పందం చేసుకునేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని, చర్చలు దాదాపు కొలిక్కి వచ్చాయని ఆయన వెల్లడించారు. అంతేకాదు.. గతంలో అమెరికా చేసుకున్న వాణిజ్య ఒప్పందాల కంటే ఇది పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుందని వ్యాఖ్యానించడం ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. అగ్రరాజ్యంతో వాణిజ్య సంబంధాల్లో కీలక మలుపు రాబోతోందా? ఇరు దేశాల మధ్య మిగిలిన అడ్డంకులు తొలగిపోనున్నాయా? అన్న చర్చ మొదలైంది.
వాషింగ్టన్లోని వైట్హౌస్ ఓవల్ కార్యాలయంలో మంగళవారం మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్.. భారత్తో వాణిజ్య ఒప్పందంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ‘వాళ్లు ఒప్పందం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు. మేం కూడా ఒప్పందం చేసుకుంటాం. దాదాపు దగ్గరయ్యాం’ అని పేర్కొన్నారు. ఈ ఒప్పందం గతంలో అమెరికా చేసుకున్న వాణిజ్య ఒప్పందాల కంటే చాలా భిన్నంగా ఉంటుందని తెలిపారు. అయితే ఆ భిన్నత్వం ఏయే అంశాల్లో ఉంటుందో మాత్రం వివరించలేదు. అయితే, ప్రస్తుతానికి ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు ఒప్పందంపై ఆశలు పెంచుతున్నప్పటికీ.. తుది నిబంధనలు, సుంకాల విషయంలో ఇరు దేశాలు ఏ నిర్ణయానికి వచ్చాయన్నది ఇంకా వెల్లడికాలేదు. ఒప్పందం అధికారికంగా ఖరారయ్యే వరకు పూర్తి వివరాలపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం లేదు.
రూబియో కూడా అదే మాట!
అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వ్యాఖ్యలకు ముందు నుంచే ఒప్పందంపై పురోగతి కనిపించింది. భారత్ పర్యటనలో ఉన్న అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో సైతం వాణిజ్య ఒప్పందం దాదాపు తుది దశకు చేరుకుందని తెలిపారు. ఒప్పందం అమలుకు అవసరమైన ప్రక్రియ పూర్తికాకపోయినా.. ఇరు దేశాలు వీలైనంత దగ్గరకు వచ్చాయని చెప్పారు. పరిష్కరించాల్సిన అంశాలు కొన్నే మిగిలి ఉన్నాయని, వాటిని త్వరలోనే కొలిక్కి తీసుకురావచ్చని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. మిగిలిన అంశాలపై ఏకాభిప్రాయం కుదిరితే ఇరు దేశాల నాయకులు ఒప్పందంపై సంతకాలు చేసే అవకాశం ఉందని రూబియో సంకేతాలిచ్చారు. ఆయన వ్యాఖ్యలు, ట్రంప్ తాజా ప్రకటనను పరిశీలిస్తే వాణిజ్య చర్చలు కీలక దశలో ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.
ఏడాదికి పైగా సాగుతున్న కసరత్తు
భారత్, అమెరికా మధ్య ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందం (బీటీఏ) కోసం కొంతకాలంగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఒప్పందం తొలి దశకు సంబంధించిన ప్రాథమిక రూపురేఖలను ఖరారు చేసినట్లు ఇరు దేశాలు ప్రకటించాయి. అయితే ఆ తర్వాత అమెరికా సుంకాల విధానంలో చోటుచేసుకున్న మార్పులతో చర్చలు మరింత సంక్లిష్టంగా మారాయి. ఇరు దేశాల ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా నిబంధనలను ఖరారు చేసేందుకు సంప్రదింపులు కొనసాగాయి.
భారత్కు ఏం లాభం?
అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందం ఖరారైతే ఇరు దేశాల వ్యాపార సంబంధాలకు కొత్త అవకాశాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. భారత ఎగుమతిదారులకు అమెరికా మార్కెట్లో మెరుగైన అవకాశాలు లభించడం, వాణిజ్య అనిశ్చితి తగ్గడం వంటి అంశాలు భారత్కు కీలకం. అయితే ఎగుమతులపై సుంకాలు ఎంత మేరకు ఉంటాయి? భారత ఉత్పత్తులకు ఎలాంటి మార్కెట్ ప్రవేశ సౌకర్యాలు లభిస్తాయి? అమెరికా ఉత్పత్తుల విషయంలో భారత్ ఏ మేరకు రాయితీలు ఇస్తుంది? వంటి అంశాలపై తుది ఒప్పందమే స్పష్టత ఇవ్వనుంది. అమెరికా వైపు నుంచి చూస్తే.. భారత మార్కెట్లో తమ ఉత్పత్తులకు మరిన్ని అవకాశాలు కల్పించడం, ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని విస్తరించడం వంటి లక్ష్యాలు ఈ ఒప్పందంలో కీలకంగా ఉండవచ్చు. అయితే ఏయే రంగాల్లో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారన్నది అధికారిక వివరాలు వెలువడిన తర్వాతే తెలుస్తుంది.
ట్రంప్ ఉద్దేశమేంటి?
ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యల్లో ప్రధానంగా ఆసక్తి రేపుతున్న అంశం.. ఈ ఒప్పందం గతంలో అమెరికా చేసుకున్న వాణిజ్య ఒప్పందాల కంటే భిన్నంగా ఉంటుందన్న మాట. అయితే ఆ వ్యాఖ్య వెనుక ఉన్న నిర్దిష్ట ఉద్దేశాన్ని ఆయన వివరించలేదు. సుంకాలు, మార్కెట్ ప్రవేశం, వాణిజ్య సమతుల్యత, ఇతర ఆర్థిక నిబంధనల్లో ఎలాంటి మార్పులు ఉంటాయన్నది ప్రస్తుతం స్పష్టంగా లేదు. మొత్తంగా.. భారత్తో వాణిజ్య ఒప్పందం దాదాపు ఖరారయ్యే దశకు చేరిందన్న ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు కీలక పరిణామంగా మారాయి. ఏడాదికి పైగా సాగుతున్న చర్చలు ముగింపు దశకు చేరాయన్న సంకేతాలు కనిపిస్తున్నా.. ఒప్పందంలోని అసలు లెక్కలు, సుంకాలపై నిర్ణయాలు, భారత్కు లభించే ప్రయోజనాలు ఏమిటన్నది తుది ప్రకటనతోనే తేలనుంది.
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