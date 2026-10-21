జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ నామినేషన్లకు సంబంధించి అప్డేట్స్..
కర్నూలు జిల్లా..
- చిప్పగిరిలో ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షిని హౌస్ అరెస్టు చేసిన పోలీసులు..
- ఓటమి భయంతో ముందస్తు అరెస్టు చేయించిన టీడీపీ.
- ఎమ్మెల్యే సోదరులను హౌస్ అరెస్టు చేసిన పోలీసులు.
- ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ నామినేషన్ ప్రారంభం కాక ముందే అరెస్టులు.
- వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులను భయపెట్టేందుకు ముందస్తు అరెస్ట్
వైఎస్సార్ జిల్లా
- వేంపల్లిలో వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్వీ సతీష్ రెడ్డి హౌస్ అరెస్ట్
- వీరబల్లిలో వైఎస్సార్సీపీ మండల కన్వీనర్ భాస్కర్ రెడ్డి, మాజీ ఎంపీపీ రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి హౌస్ అరెస్ట్.
- మైదుకూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే శెట్టిపల్లి రఘురామిరెడ్డి, వెంకట సుబ్బారెడ్డి హౌస్ అరెస్ట్.
- కాజీపేట మండల వైఎస్సార్సీపీ కన్వీనర్ రఘు అరెస్ట్.
- నామినేషన్ వేయించేందుకు రోడ్డుపైకి వచ్చిన రఘుని బలవంతంగా జీపులో ఎక్కించుకొని స్టేషన్ తరలించిన ఖాజీపేట సీఐ.
ఇదీ ఒక గెలుపేనా: అవినాష్ రెడ్డి ఫైర్
- వైఎస్సార్ జిల్లా..
- పులివెందులలో పచ్చమూకలు దాడి చేసిన ప్రదేశాన్ని పరిశీలించిన కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి
- కౌన్సిలర్ అభ్యర్ధుల ఇంటిపై బీరు బాటిళ్లతో దాడి, వాహనాలు దగ్దం
- దగ్ధమైన వాహనాలను పరిశీలించిన ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి
- వారం రోజులుగా టీడీపీ గూండాలు, పోలీసులు ఇష్టానుసారం వ్యవహరిస్తున్నారు
- వాహనాల ధ్వంసం, షాపుల దగ్డంతో పాటు కాల్పులు చేస్తున్నారు
- తాము గెలవలేమని తెలిసి ఇలా అరాచకాలకు తెరలేపారు
- ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో మా పార్టీ లీడర్లందరినీ అరెస్టులు చేస్తున్నారు
- నామినేషన్లు వేయకుండా అడ్డుకునేందుకు అరెస్టుల పర్వానికి తెరలేపారు
- మా పార్టీ కార్యకర్తలపై అక్రమ కేసులు పెట్టీ ఇప్పుడు అరెస్టులు చేస్తున్నారు
- ఇన్ని అరాచకాలు చేసి గెలిచే గెలుపును ఒక గెలుపు అంటారా?
నేటి నుంచి జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలకు నామినేషన్లు..
- ఏపీలో నేటి నుంచి జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలకు నామినేషన్లు..
- ఎంపీటీసీ-9829, జడ్పీటీసీ-659 స్థానాలకు ఎన్నికలు.
- ఈనెల 23 వరకు నామినేషన్ల స్వీకరణ, 24న స్క్రూటినీ
- ఈనెల 27 వరకు నామినేషన్ల విత్డ్రాకు గడువు.
- నవంబర్ 3న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు పోలింగ్.
- నవంబర్ 5న ఓట్ల లెక్కింపు, ఫలితాల ప్రకటన
తిరుపతిలో కొనసాగుతున్న దౌర్జన్యకాండ
- తిరుపతి జిల్లాలో టీడీపీ దౌర్జన్యకాండ కొనసాగుతోంది.
- జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ నామినేషన్లను అడ్డుకునేందుకు కుట్రలు.
- రైల్వేకోడూరులో 500 మంది గూండాలను సిద్ధం చేసిన కూటమి నేతలు
- నామినేషన్ సెంటర్ల వద్ద మోహరించి వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల నామినేషన్లను అడ్డుకునే కుట్ర.
- ఈరోజు ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభం కానున్న నామినేషన్లు
- వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయకుండా దాడులకు ప్లాన్.
- ఏకగ్రీవాలు చేసుకోవాలని దాడులకు తెగబడుతున్న కూటమి నేతలు.
- మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్లలో వ్యవహరించిన తీరుగానే మళ్లీ రిపీట్ చేస్తున్న కూటమి నేతలు.
వైఎస్సార్ జిల్లా...
- బద్వేల్ నియోజకవర్గంలో పోలీసులను అడ్డుపెట్టుకుని కొనసాగుతున్న టీడీపీ అరాచకాలు..
- ఎమ్మెల్సీ డీసీ గోవింద్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ దాసరి సుధా ఇండ్ల వద్దకు చేరుకున్న పోలీసులు.
- జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే ప్రధాన నాయకులను పలు పోలీస్ స్టేషన్లకు తరలింపు.
👉ఏపీలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల వేళ టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు రెచ్చిపోతున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులను టార్గెట్ చేసి దాడులు చేస్తున్నారు. అరాచకాలకు పాల్పడుతున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులను ఎత్తుకెళ్తున్నారు.
పల్నాడు జిల్లా..
మాజీ ఎమ్మెల్యే కాసు మహేష్ రెడ్డి హౌస్ అరెస్ట్
జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ స్థానాల కోసం నామినేషన్ సందర్భంగా పిడుగురాళ్ల వైఎస్సార్సీపీ ఆఫీసులో ఉన్న కాసు మహేష్ రెడ్డి
పిడుగురాళ్ల పార్టీ ఆఫీసు వద్ద భారీ స్థాయిలో పోలీసుల మొహరింపు
పిడుగురాళ్ల పార్టీ కార్యాలయంలో కాసు మహేష్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేసి నరసరావుపేట ఇంటికి తరలించిన పోలీసులు
వైఎస్సార్ జిల్లా
పులివెందులలో అర్ధరాత్రి టీడీపీ అరాచకం
మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కౌన్సిలర్గా నామినేషన్ వేసిన నిరంజన్ రెడ్డి, అంజనప్ప ఇళ్లపై దాడి
నిరంజన్ రెడ్డి ఇంటిపై బీరు బాటిళ్లతో దాడి
ఇంటి ముందు ఉన్న లారీ తగలబెట్టిన పచ్చ మూకలు
అంజనప్ప ఇంటి వద్ద స్కూటీని దగ్దం చేసిన టీడీపీ గూండాలు
నామినేషన్ వేసిన వారిని ప్రచారం చేసుకోనివ్వకుండా భయబ్రాంతులకు గురిచేస్తున్న టీడీపీ
పోరుమామిళ్ల పోలీసుల ఓవరాక్షన్
మండలంలోని ముఖ్యమైన వైఎస్సార్సీపీ నేతలను అక్రమంగా అరెస్టు చేసి పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించిన పోలీసులు
జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గంలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ అభ్యర్థులను నామినేషన్లు వేయకుండా ఎక్కడికి అక్కడ అరెస్టు చేస్తున్న పోలీసులు
కొండాపురం మండలం జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి శివారెడ్డిని అరెస్టు చేసి తాళ్ల పొద్దుటూరు పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్లిన పోలీసులు
వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు హరి నారాయణ రెడ్డిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
ప్రొద్దుటూరు మండలం కల్లూరు గ్రామంలో ఎంపిటీసీ అభ్యర్థి కల్లూరు నాగేంద్ర రెడ్డి అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
రాయచోటిలో టీడీపీ గూండాల బీభత్సం..
రాయచోటి నియోజకవర్గంలో టీడీపీ గూండాల బీభత్సం
వైఎస్సార్సీపీ జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ అభ్యర్ధులపై అక్రమ కేసులు
అర్ధరాత్రి నుండి అరెస్టులు చేస్తున్న పోలీసులు
నామినేషన్లు దాఖలు చేయకుండా అభ్యర్ధులను ఎత్తుకెళ్తున్న పోలీసులు
పోటీ చేసే అభ్యర్ధులకు టీడీపీ నేతల వార్నింగ్.
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