 పులివెందులలో అర్ధరాత్రి టీడీపీ అరాచకం | Tdp Goons Incident In Pulivendula | Sakshi
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పులివెందులలో అర్ధరాత్రి టీడీపీ అరాచకం

Oct 21 2026 6:45 AM | Updated on Oct 21 2026 6:53 AM

Tdp Goons Incident In Pulivendula

సాక్షి, వైఎస్సార్‌ జిల్లా: పులివెందులలో అర్ధరాత్రి టీడీపీ గూండాలు అరాచకం సృష్టించారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కౌన్సిలర్‌గా నామినేషన్ వేసిన నిరంజన్ రెడ్డి, అంజనప్ప ఇళ్లపై దాడి చేశారు. నిరంజన్‌రెడ్డి ఇంటిపై బీరు బాటిళ్లతో దాడి చేసిన పచ్చమూకలు.. ఇంటి ముందు ఉన్న లారీ తగలబెట్టారు. అంజనప్ప ఇంటి వద్ద స్కూటీకి టీడీపీ గూండాలు నిప్పంటించారు. నామినేషన్ వేసిన వారిని ప్రచారం చేసుకోనివ్వకుండా పచ్చమూకలు భయబ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నాయి.

కాగా, కడప వైఎస్సార్‌సీపీ మేయర్‌ అభ్యర్థి బండి దీప్తి రెడ్డి ఇంటిపై సోమవారం అర్ధరాత్రి పచ్చ టీడీపీ గూండాలు దాడికి దిగిన సంగతి  తెలిసిందే. అర్ధరాత్రి బీరు బాటిళ్లతో ఇంటిపై దాడికి దిగి బీభత్సం సృష్టించారు. వాహనంలో వచ్చి వేటకొడవల్లు, బీరు బాటిళ్లు ఇంట్లోకి విసిరిన మూకలు.. ఇంటి అద్దాలు ధ్వంసం చేశారు. అధికార పక్షానికి బండిదీప్తి కంటగింపుగా మారింది. పైగా మేయర్‌ అభ్యర్థిగా ఆమె నామినేషన్‌ ఆమోదం లభించింది. దీంతో మేయర్‌ స్థానానికి పోటీ అనివార్యం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎలాగైనా పోటీ నుంచి విరమించాలన్న లక్ష్యంతో టీడీపీ శ్రేణులు పనిచేస్తున్నాయి.

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