ఈ ఏడాది దసరా బాక్సాఫీస్ వద్ద రెండు పెద్ద సినిమాలు పోటీ పడుతున్నాయి. ఒకటి రజినీకాంత్ హీరోగా వచ్చిన జైలర్-2 కాగా..
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మలయాళంలోనే కాదు తెలుగులోనూ అప్పుడప్పుడు థ్రిల్లర్ సినిమాలు, సిరీస్లు రిలీజ్ అవుతుంటాయి.
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Oct 20 2026 6:43 PM | Updated on Oct 20 2026 6:43 PM
తన ఇంట్లో దసరాని ఇలా జరుపుకొన్నామని యాంకర్ అనసూయ కొన్ని ఫొటోలు పోస్ట్ చేసింది.
యాంకర్ అనసూయ ఇంట్లో దసరా సెలబ్రేషన్ ఇలా (ఫొటోలు)
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