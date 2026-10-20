దసరా స్పెషల్.. చూడముచ్చటగా విజయ్-రష్మిక జంట (ఫొటోలు)

ఈ ఏడాది దసరా బాక్సాఫీస్ వద్ద రెండు పెద్ద సినిమాలు పోటీ పడుతున్నాయి. ఒకటి రజినీకాంత్ హీరోగా వచ్చిన జైలర్-2 కాగా..
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Oct 20 2026 5:02 PM | Updated on Oct 20 2026 5:06 PM
'రణబాలి' ప్రమోషన్లలో భాగంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తిరిగేస్తున్న విజయ్ దేవరకొండ.. దసరా సందర్భంగా తన భార్య రష్మికతో కలిసున్న ఫొటోలని పోస్ట్ చేశాడు. వీటిలో ఈ జంట ఎంత చూడముచ్చటగా ఉందో!
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