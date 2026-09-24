హరి యూనివర్సిటీ SUPER AI Academy ఆధ్వర్యంలో ‘SPARK X’ ప్రారంభం

మారుతున్న టెక్నాలజీ, పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా విద్యార్థులను భవిష్యత్కు సిద్ధం చేసే లక్ష్యంతో హరి యూనివర్సిటీ, SUPER AI Academy సంయుక్తంగా ‘SPARK X’ పేరుతో వినూత్న ఎక్స్పీరియెన్షియల్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ను ప్రారంభించాయి. హైదరాబాద్ సమీపంలోని కన్హా శాంతి వనం హరి యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో గురువారం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.
ఆరు నెలల పాటు మొత్తం 200 గంటల శిక్షణతో కొనసాగే ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, జనరేటివ్ ఏఐ, ప్రోగ్రామింగ్, ప్రాజెక్ట్ బిల్డింగ్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఏఐ ట్రైనింగ్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్, కమ్యూనికేషన్, లీడర్షిప్, ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్, కెరీర్ రెడీనెస్ తదితర అంశాలపై విద్యార్థులకు ప్రాక్టికల్ శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. “Learn → Practice → Build → Assess → Showcase → Improve” అనే విధానంలో SPARK Xను రూపొందించారు.
‘SPARK X’ అంటే ఇదే..
SPARK Xలోని S – Skills, P – Projects, A – Artificial Intelligence, R – Readiness, K – Knowledge, X – Xperienceను సూచిస్తాయి. సాధారణ తరగతి గది బోధనకు పరిమితం కాకుండా విద్యార్థులు నేర్చుకున్న అంశాలను స్వయంగా ప్రాజెక్టులుగా రూపొందించడం, వాటిని ప్రదర్శించడం, నిరంతరం తమ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవడం ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన ఉద్దేశం.
AI, Generative AIతో పాటు C Programming, Git & GitHub, Microsoft AI Learning, Entrepreneurship, LinkedIn & Professional Branding, Communication Skills, Leadership, Internship Readiness, Portfolio Development, Hackathons, SPEAKATHON తదితర అంశాలను కార్యక్రమంలో భాగం చేశారు.
విద్యార్థులకు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అవసరం: డా. నర్సిరెడ్డి మల్గిరెడ్డి
కార్యక్రమానికి హరి యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ డా. నర్సిరెడ్డి మల్గిరెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, టెక్నాలజీ వేగంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో యూనివర్సిటీ విద్య కూడా పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా విద్యార్థులను సిద్ధం చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
అకడమిక్ నాలెడ్జ్తో పాటు విద్యార్థులకు ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్, ఇన్నోవేషన్, ప్రాజెక్ట్ ఆధారిత అభ్యాసం, టీమ్వర్క్, కొత్త టెక్నాలజీలపై అవగాహన, ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ అవకాశాలు అందించడం ముఖ్యమన్నారు. ఆరు నెలల SPARK X కార్యక్రమాన్ని విద్యార్థులు పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించుకొని తమ సామర్థ్యాలను పెంపొందించుకోవాలని సూచించారు.
దాజీ విద్యా దృక్పథానికి అనుగుణంగా..
హరి యూనివర్సిటీ వ్యవస్థాపకులు, హార్ట్ఫుల్నెస్ గ్లోబల్ గైడ్ దాజీ–శ్రీ కమలేష్ డి. పటేల్ విద్యా దృక్పథానికి అనుగుణంగా విద్యార్థుల్లో జ్ఞానంతో పాటు విలువలు, బాధ్యత, నాయకత్వం, సృజనాత్మకత, వ్యక్తిత్వ వికాసానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ SPARK Xను ముందుకు తీసుకెళ్లనున్నారు.
ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని బాధ్యతాయుతంగా వినియోగించడంతో పాటు సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దడం ఈ కార్యక్రమం విస్తృత లక్ష్యంగా పేర్కొన్నారు.
మైక్రోసాఫ్ట్ ఏఐ ట్రైనింగ్.. సర్టిఫికేషన్స్కు సన్నద్ధత
SPARK Xలో Microsoft AI Learning & Certification Pathwayకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం కల్పించారు. ఇందులో విద్యార్థులకు 30 గంటల Microsoft AI Training అందించనున్నారు. AI Concepts, Microsoft AI Technologies, Responsible AI, Practical Learning, Industry Use Casesపై శిక్షణ ఇవ్వడంతో పాటు సంబంధిత Microsoft AI Certificationsకు సిద్ధమయ్యేందుకు రివిజన్, ఎగ్జామ్ రెడీనెస్ను అందించనున్నారు. సర్టిఫికేషన్ సంబంధిత పరీక్షలు, అర్హతలు ఆయా నిబంధనలకు లోబడి ఉంటాయి.
‘ఏం చదివారు అనేదానితో పాటు.. ఏం చేయగలరో చూపించాలి’
SUPER AI Academy Founder నిఖిలు గుండా మాట్లాడుతూ, విద్యార్థులు డిగ్రీతో పాటు తమ నైపుణ్యాలను నిరూపించే ప్రాజెక్టులు, పోర్ట్ఫోలియోను నిర్మించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
“భవిష్యత్లో విద్యార్థిని ఏం చదివావు అని మాత్రమే కాదు.. ఏం తయారు చేయగలవు? ఏ సమస్యను పరిష్కరించగలవు? అని కూడా అడుగుతారు. SPARK X ద్వారా విద్యార్థులు నేర్చుకోవడం నుంచి స్వయంగా నిర్మించి, తమ సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించే స్థాయికి చేరుకోవాలన్నదే మా లక్ష్యం” అని నిఖిలు గుండా తెలిపారు.
ఆరు నెలల్లో విద్యార్థులు ప్రాజెక్టులు రూపొందించడం, GitHub ప్రొఫైల్, Personal Portfolio నిర్మించుకోవడం, AI, Generative AIని ప్రాక్టికల్గా ఉపయోగించడం, Hackathons, Industry Exposure, Communication, Leadershipతో పాటు Microsoft AI Certificationsకు సిద్ధమయ్యేలా కార్యక్రమాన్ని రూపొందించినట్లు తెలిపారు.
ప్రతి విద్యార్థికి ప్రాజెక్టులు.. సొంత డిజిటల్ పోర్ట్ఫోలియో
ప్రతి విద్యార్థి కనీసం రెండు ప్రాక్టికల్ ప్రాజెక్టులు రూపొందించేలా SPARK Xను రూపొందించారు. వాటిని GitHubలో డాక్యుమెంట్ చేయడంతో పాటు LinkedIn Profile, Resume, GitHub Repositories, Personal Branding, Live Portfolio Website ద్వారా విద్యార్థులు తమ ప్రొఫెషనల్ డిజిటల్ ఐడెంటిటీని నిర్మించుకోనున్నారు.
విద్యార్థుల కోసం Learning Management System (LMS), Individual Assessment Portal, Learning Social Network, Progress Tracking వంటి డిజిటల్ సదుపాయాలు కూడా కార్యక్రమంలో భాగంగా ఉంటాయి. అర్హత ఆధారంగా Google Gemini, GitHub, Microsoft తదితర టెక్నాలజీ ఎకోసిస్టమ్స్లో అందుబాటులో ఉండే విద్యార్థి ప్రయోజనాలపై కూడా మార్గదర్శనం చేయనున్నారు.
హ్యాకథాన్ నుంచి ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ వరకు..
SPARK Xలో Hackathon, SPEAKATHON వంటి కార్యక్రమాలతో విద్యార్థుల్లో సమస్య పరిష్కారం, టీమ్వర్క్, కమ్యూనికేషన్, ప్రెజెంటేషన్ నైపుణ్యాలను పెంపొందించనున్నారు. అలాగే T-Hub, T-Works వంటి ఇన్నోవేషన్ ఎకోసిస్టమ్స్కు ప్రతిపాదిత ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ ద్వారా స్టార్టప్, ఇన్నోవేషన్, ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్పై అవగాహన కల్పించనున్నారు.
కార్యక్రమంలో రామకాంత్ రెడ్డి, డీన్–IQAC; ప్రొఫెసర్ వెంకటేశ్వర్లు, డీన్–స్టూడెంట్ గ్రీవెన్సెస్; డా. వై.ఎన్. రెడ్డి, రిజిస్ట్రార్; నారాయణ రెడ్డి, SPARK X ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్; డా. శ్యామ్ కుమార్, ఫస్ట్ ఇయర్ కోఆర్డినేటర్, వివిధ విభాగాల డీన్లు, అధ్యాపకులు పాల్గొన్నారు.
Study9 Media Founder మహేష్, SUPER AI Academy టీమ్ మెంబర్ హేమలత నాయుడు కూడా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. రాబోయే ఆరు నెలల పాటు హరి యూనివర్సిటీ, SUPER AI Academy సంయుక్తంగా SPARK Xను అమలు చేయనున్నాయి.
ఒకరోజు వర్క్షాప్గా కాకుండా, విద్యార్థులను AI, Future Skills, Projects, Innovation, Microsoft Certification Readiness, Industry Exposure, Career Readinessతో అనుసంధానించే సమగ్ర ఆరు నెలల ప్రయాణంగా SPARK Xను రూపొందించారు.