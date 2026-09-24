బంగారం.. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారం!

భారతీయులకు బంగారం అంటే చాలా ఇష్టం. పండుగలు, పెళ్లిళ్లు, పెట్టుబడులు.. ఇలా ఏ సందర్భం చూసినా బంగారానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా.. మన దేశంలో బంగారాన్ని కేవలం ఆభరణంగా మాత్రమే కాకుండా, భవిష్యత్తుకు భరోసా ఇచ్చే ఆస్తిగా భావిస్తారు. అయితే.. ఇదే బంగారం ఇప్పుడు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారంగా మారే అవకాశం ఉందని ప్రముఖ బ్యాంకర్, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ వ్యవస్థాపకుడు ఉదయ్ కోటక్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో చమురు ధరలు పెరుగుతున్నాయి. మరోవైపు.. రూపాయి విలువ కూడా ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. ఇలాంటి సమయంలో బంగారం దిగుమతుల కోసం భారత్ భారీగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తే.. దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిపై మరింత భారం పడుతుందని కోటక్ హెచ్చరించారు. ఢిల్లీలో జరిగిన భారతదేశం వికసిత్ భారత్ ప్రయాణానికి ఆర్థిక సహకారం అనే సదస్సులో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఏడాదికి రూ.90 బిలియన్ డాలర్ల దిగుమతులు
ఉదయ్ కోటక్ ప్రకారం.. 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారతదేశం బంగారం దిగుమతుల కోసం చేసే మొత్తం ఖర్చు 88 నుంచి 90 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకునే అవకాశం ఉంది. అంటే.. మన దేశం బంగారం కొనుగోలు కోసం విదేశాలకు చెల్లించే మొత్తం మరింత పెరగొచ్చన్నమాట.
చమురు ధరలు పెరుగుతున్న కారణంగా.. భారత్కు దిగుమతుల ఖర్చు అధికమవుతోంది. మన దేశం చమురు అవసరాల్లో గణనీయమైన భాగాన్ని ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటుంది. చమురు, బంగారం రెండింటికీ ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తే, దేశ విదేశీ చెల్లింపులపై ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
2026 ఆర్ధిక సంవత్సరంలో భారతదేశ కరెంట్ అకౌంట్ లోటు సుమారు 25 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది. అదే సమయంలో, బంగారం దిగుమతుల విలువ 72 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉందని ఉదయ్ కోటక్ తెలిపారు. బంగారం దిగుమతులను మినహాయిస్తే.. భారత్కు కరెంట్ అకౌంట్ మిగులు ఉండేదని ఆయన వివరించారు. అయితే.. బంగారం దిగుమతుల విలువ, కరెంట్ అకౌంట్ లోటు రెండూ ఒకే అంశాలు కావు. మనదేశం.. విదేశాల నుంచి కొనుగోలు చేసే వస్తువులు, సేవలు, ఆదాయాలు, ఇతర లావాదేవీలు అన్నీ కరెంట్ అకౌంట్ లెక్కల్లో భాగమవుతాయి.
చమురు ధరలు పెరిగితే..
భారతదేశం తన చమురు అవసరాల్లో ఎక్కువ భాగాన్ని దిగుమతుల ద్వారా తీర్చుకుంటుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధర పెరిగితే, అదే పరిమాణంలో చమురు కొనడానికి భారత్ మరింత విదేశీ కరెన్సీ ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. చమురు ధరలు సగటున బ్యారెల్కు 90 డాలర్ల స్థాయిలో ఉంటే, భారతదేశ కరెంట్ అకౌంట్ లోటు సుమారు 60 బిలియన్ డాలర్లకు చేరవచ్చని ఉదయ్ కోటక్ అంచనా వేశారు.
ఇదే సమయంలో.. బంగారం దిగుమతుల బిల్లు కూడా పెరిగితే, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఒత్తిడి మరింత ఎక్కువ కావచ్చు. అయితే, ఇవన్నీ ఆయన పేర్కొన్న అంచనాలు మాత్రమే. వాస్తవ పరిస్థితి చమురు ధరలు, బంగారం ధరలు, దిగుమతి పరిమాణం, రూపాయి మారకం విలువ వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
బంగారంపై మోజు.. దేశానికి సమస్యేనా?
భారతీయ కుటుంబాల వద్ద ఉన్న బంగారం చాలా పెద్ద మొత్తంలో వ్యక్తిగత సంపదగా ఉందని ఉదయ్ కోటక్ అన్నారు. ప్రజలకు బంగారం ఒక ఆస్తి అయినప్పటికీ, అది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉత్పాదక పెట్టుబడులుగా పూర్తిగా ఉపయోగపడటం లేదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
సాధారణంగా.. చాలామంది బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసి ఇంట్లో ఉంచుకుంటారు. కొందరు వివాహాలు, కుటుంబ అవసరాల కోసం కొనుగోలు చేస్తారు. మరికొందరు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడుతుందని భావించి బంగారంలో పెట్టుబడి పెడతారు. అయితే, దేశంలో బంగారం డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల దిగుమతులు కూడా భారీగా ఉంటాయి. అందుకే.. బంగారం విషయంలో ప్రజల అవసరాలను గౌరవిస్తూనే, దేశ ఆర్థిక ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా పరిష్కారం కనుగొనాల్సిన అవసరం ఉందని కోటక్ సూచించారు.
ఈ సమస్యపై అధ్యయనం చేసేందుకు ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయవచ్చని కూడా ఆయన అన్నారు. ప్రజల అవసరాలకు ఇబ్బంది కలగకుండా, దేశ మూలధనం, కరెంట్ అకౌంట్పై ఉన్న సవాళ్లను పరిష్కరించే మార్గాలను ఆ కమిటీ పరిశీలించవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ఆర్థిక లోటు తగ్గించాలి
దేశ ఆర్థిక లోటు గురించి ప్రస్తావిస్తూ.. కేంద్రం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆర్థిక లోటును కలిపి చూస్తే అది 7 శాతానికి పైగా ఉందని ఉదయ్ కోటక్ పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయం కంటే ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆర్థిక లోటు ఏర్పడుతుంది. ఈ లోటును పూడ్చేందుకు ప్రభుత్వం రుణాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అందువల్ల.. దేశ ఆర్థిక స్థిరత్వం కోసం ఆదాయాలు, ఖర్చులు, రుణాల నిర్వహణలో సమతుల్యత అవసరం. అయితే కేంద్రం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక ఒత్తిళ్లను కూడా అర్థం చేసుకోవాలని కోటక్ అన్నారు. ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో పాటు ప్రజా అవసరాలకు సంబంధించిన ఖర్చులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
పెట్టుబడులు పెరగాలి
భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అనేక మార్పులు వచ్చాయని కోటక్ పేర్కొన్నారు. ఒకప్పుడు పొదుపు చేసే వ్యక్తుల నుంచి రుణాలు తీసుకునే వ్యక్తులు, సంస్థలకు నిధులు వెళ్లే విధానం ఎక్కువగా ఉండేది. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ మార్కెట్ల ద్వారా పెట్టుబడిదారుల నుంచి కంపెనీలకు నిధులు సమకూరే విధానం అభివృద్ధి చెందిందని ఆయన అన్నారు.
అయితే.. షేర్ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్, లావాదేవీల పరిమాణం పెరగడమే ఆర్థిక అభివృద్ధి కాదని ఆయన హెచ్చరించారు. ఆర్థిక మార్కెట్ల ప్రధాన ఉద్దేశం కంపెనీలకు మూలధనం అందించడం, పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందడం, కొత్త పెట్టుబడులు రావడం కావాలని ఆయన సూచించారు. సులభంగా చెప్పాలంటే.. మార్కెట్లో డబ్బు చేతులు మారడమే కాకుండా, ఆ డబ్బు కొత్త వ్యాపారాలు, ఉత్పత్తి, ఉపాధి వంటి రంగాలకు ఉపయోగపడాలి.
ఇదీ చదవండి: రూ.కోటి కడుతున్నా, ప్రయోజనం లేదు.. భారత పాస్పోర్ట్పై వ్యాపారవేత్త ఫైర్!