 ట్రంప్‌ గ్రేట్‌ అంటున్న ‘రిచ్‌ డాడ్‌ పూర్‌ డాడ్‌’ కియోసాకి | Rich dad poor dad Kiуosaki Praises Trump for Investing Pension in Crуptocurrencу | Sakshi
ట్రంప్‌ గ్రేట్‌ అంటున్న ‘రిచ్‌ డాడ్‌ పూర్‌ డాడ్‌’ కియోసాకి

Aug 10 2025 3:03 PM | Updated on Aug 10 2025 3:10 PM

Rich dad poor dad Kiуosaki Praises Trump for Investing Pension in Crуptocurrencу

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ గ్రేట్‌ అంటున్నారు ‘రిచ్‌ డాడ్‌ పూర్‌ డాడ్‌’ రచయిత, వ్యాపారవేత్త రాబర్ట్ కియోసాకి. క్రిప్టోకరెన్సీలో పెన్షన్ పొదుపు చేసే అవకాశాన్ని కల్పించినందుకు ప్రశంసించారు. అమెరికన్లలో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన 401(కె) రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ల బ్యాలెన్స్‌లలో ఉన్న నిధులను డిజిటల్ ఆస్తులలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి అనుమతించే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్‌పై ట్రంప్ ఇటీవల సంతకం చేశారు.

నేడు ఈ పొదుపు మొత్తం 12,5 ట్రిలియన్ డాలర్లుగా అంచనా వేస్తున్నారు.కాబట్టి వర్చువల్ కరెన్సీ మార్కెట్లోకి బిలియన్ డాలర్లు ప్రవహించవచ్చు. అయితే, డిజిటల్ ఆస్తుల యజమానులు ఇప్పుడే సంతోషించడం తొందరపాటు అవుతుంది. రిస్క్ లను తగ్గించడానికి, యూఎస్ నివాసితుల ప్రయోజనాలను రక్షించడానికి పెన్షన్ పొదుపును ఖర్చు చేయడానికి ఫెడరల్ ప్రభుత్వం కొన్ని నిబంధనలను రూపొందించిన తరువాత మాత్రమే ఈ చట్టం ఆచరణలోకి వస్తుంది.

క్రిప్టోకరెన్సీల్లోనే కాకుండా రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి ఇతర ప్రత్యామ్నాయ ఆస్తుల్లో కూడా పొదుపు చేసే హక్కును రెగ్యులేటరీ చట్టం కల్పించడం గమనార్హం. అందువల్ల వర్చువల్ కరెన్సీల్లో ఎంత డబ్బు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో తెలియదు.

డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కు తన ఆమోదాన్ని తెలియజేస్తూ రాబర్ట్‌ కియోసాకి ‘ఎక్స్‌’(ట్విటర్‌)లో ఇలా పోస్ట్‌ చేశారు.. ‘బిట్ కాయిన్ కొనుగోలుకు ప్రజలు తమ రిటైర్మెంట్ పొదుపును ఖర్చు చేయడానికి ట్రంప్ అనుమతించడం గొప్ప వార్త. గొప్ప అధ్యక్షుడు, గొప్ప నాయకుడు. మీరు బిట్ కాయిన్ సేవ్ చేస్తున్నారా?’ అంటూ రాసుకొచ్చారు.

 

