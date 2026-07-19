 జియో రీఛార్జ్‌లు.. తక్కువలో టాప్‌ 10 ప్లాన్‌లు | Reliance Jio recharge Top 10 prepaid plans under Rs 350 | Sakshi
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జియో రీఛార్జ్‌లు.. తక్కువలో టాప్‌ 10 ప్లాన్‌లు

Jul 19 2026 2:36 PM | Updated on Jul 19 2026 2:37 PM

Reliance Jio recharge Top 10 prepaid plans under Rs 350

దేశంలో 5జీ సేవలను వేగంగా విస్తరిస్తున్న రిలయన్స్ జియో, రూ.350లోపు బడ్జెట్‌లోనూ పలు ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్లను అందిస్తోంది. తక్కువ ఖర్చుతో రోజువారీ డేటా, అపరిమిత కాలింగ్, ఎస్ఎంఎస్ ప్రయోజనాలు కోరుకునే వినియోగదారులకు ఈ ప్లాన్లు అనుకూలంగా ఉంటాయి. అయితే రూ.350లోపు ఉన్న అన్ని ప్లాన్లలో అపరిమిత 5జీ డేటా లభించదు. జియో అధికారిక నిబంధనల ప్రకారం, అపరిమిత ట్రూ 5G వినియోగానికి ప్రత్యేక అర్హతలు ఉన్నాయి.

రూ.350లోపు జియో ప్లాన్లు.. ప్రయోజనాలు

రూ.349 ప్లాన్

» వాలిడిటీ: 28 రోజులు
» రోజుకు 2 జీబీ డేటా
» అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్
» రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్
» జియో ట్రూ 5జీ కవరేజ్ ఉన్న ప్రాంతాల్లో, 5జీ ఫోన్ కలిగిన వినియోగదారులకు అపరిమిత 5జీ డేటా.

రూ.329 ప్లాన్

» 28 రోజుల వాలిడిటీ
» రోజుకు 1.5 జీబీ డేటా
» అపరిమిత కాల్స్, 100 ఎస్ఎంఎస్

రూ.319 ప్లాన్

» క్యాలెండర్ నెల వాలిడిటీ
» రోజుకు 1.5 జీబీ డేటా
» అపరిమిత కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్

రూ.299 ప్లాన్

» 28 రోజుల వాలిడిటీ
» రోజుకు 1.5 జీబీ డేటా
» అపరిమిత కాల్స్, రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్

రూ.249 ప్లాన్

» 28 రోజుల వాలిడిటీ
» రోజుకు 1 జీబీ డేటా
» అపరిమిత కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్

రూ.239 ప్లాన్

» 22 రోజుల వాలిడిటీ
» రోజుకు 1.5 జీబీ డేటా
» అపరిమిత కాల్స్, 100 ఎస్ఎంఎస్

రూ.209 ప్లాన్

» 22 రోజుల వాలిడిటీ
» రోజుకు 1 జీబీ డేటా
» అపరిమిత కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్

రూ.200 ప్లాన్

» 28 రోజుల వాలిడిటీ
» మొత్తం 30 జీబీ డేటా (రోజువారీ పరిమితి లేదు)
» డేటా అవసరాన్ని బట్టి వినియోగించుకునే అవకాశం

రూ.198 ప్లాన్

» 14 రోజుల వాలిడిటీ
» రోజుకు 2 జీబీ డేటా
» అపరిమిత కాల్స్, 100 ఎస్ఎంఎస్

రూ.189 ప్లాన్

» 28 రోజుల వాలిడిటీ
» మొత్తం 2 జీబీ డేటా
» అపరిమిత కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్ ప్రయోజనాలు.

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