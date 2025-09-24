హెచ్‌-1బీ వీసా నిపుణులకు మైక్రోసాఫ్ట్‌ వేతనాలు ఇలా..

హెచ్-1బీ(H1-B) వీసా వార్షిక రుసుమును పెంచుతున్నట్లు అమెరికా ప్రకటించిన నేపథ్యంలో బహుళజాతి కంపెనీల్లోని ఉద్యోగుల వేతనాలపై చర్చ సాగుతోంది. యూఎస్ కార్పొరేట్ కంపెనీలు విదేశాల్లోని తమ ఉద్యోగులకు దేశీయంగా ఎంత వేతనాలు ఆఫర్ చేస్తున్నాయనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ ఐటీ సర్వీసులు అందిస్తున్న మైక్రోసాఫ్ట్(Microsoft) కంపెనీ హెచ్1-బీ వీసాపై ఉన్న తమ నిపుణులకు యూఎస్లో ఎంత పే చేస్తుందో వివరాలు వెల్లడయ్యాయి. అయితే వీటిని కంపెనీ అధికారికంగా ధ్రువీకరించలేదని గమనించాలి.
|జాబ్ రోల్
|ప్రదేశం
|వేతనం(యూఎస్ డాలర్లలో)
|సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజినీర్
|రెడ్మండ్
|2,84,000 వరకు
|ప్రొడక్ట్ మేనేజర్
|రెడ్మండ్
|2,50,000 వరకు
|డేటా సైంటిస్ట్
|రెడ్మండ్
|1,21,200 - 1,60,000
|డేటా సైంటిస్ట్
|మౌంటైన్ వ్యూ
|2,74,500 వరకు
- ఈ వేతనాలు బేస్ శాలరీలు మాత్రమే. కంపెనీ అందించే అలవెన్స్లు వీటికి అదనం.
ఉద్యోగి స్థాయిని అనుసరించి వేతన వివరాలు ఇలా..
|వేతన స్థాయి
|సగటు వేతనం (USD)
|గరిష్ట వేతనం (USD)
|స్థాయి I
|1,28,844
|1,77,200
|స్థాయి II
|1,53,010
|2,77,980
|స్థాయి III
|1,82,575
|3,13,500
|స్థాయి IV
|2,17,619
|3,14,000
|నాన్-ఓఈఎస్
|1,71,081
|2,25,294
