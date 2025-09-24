 హెచ్‌-1బీ వీసా నిపుణులకు మైక్రోసాఫ్ట్‌ వేతనాలు ఇలా.. | Microsoft H1B Visa 2025 Salaries by Role | Sakshi
హెచ్‌-1బీ వీసా నిపుణులకు మైక్రోసాఫ్ట్‌ వేతనాలు ఇలా..

Sep 24 2025 12:51 PM | Updated on Sep 24 2025 12:58 PM

Microsoft H1B Visa 2025 Salaries by Role

హెచ్‌-1బీ(H1-B) వీసా వార్షిక రుసుమును పెంచుతున్నట్లు అమెరికా ప్రకటించిన నేపథ్యంలో బహుళజాతి కంపెనీల్లోని ఉద్యోగుల వేతనాలపై చర్చ సాగుతోంది. యూఎస్‌ కార్పొరేట్‌ కంపెనీలు విదేశాల్లోని తమ ఉద్యోగులకు దేశీయంగా ఎంత వేతనాలు ఆఫర్‌ చేస్తున్నాయనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ ఐటీ సర్వీసులు అందిస్తున్న మైక్రోసాఫ్ట్‌(Microsoft) కంపెనీ హెచ్‌1-బీ వీసాపై ఉన్న తమ నిపుణులకు యూఎస్‌లో ఎంత పే చేస్తుందో వివరాలు వెల్లడయ్యాయి. అయితే వీటిని కంపెనీ అధికారికంగా ధ్రువీకరించలేదని గమనించాలి.

జాబ్‌ రోల్‌ప్రదేశంవేతనం(యూఎస్‌ డాలర్లలో)
సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజినీర్రెడ్మండ్2,84,000 వరకు
ప్రొడక్ట్ మేనేజర్రెడ్మండ్2,50,000 వరకు
డేటా సైంటిస్ట్రెడ్మండ్1,21,200 - 1,60,000
డేటా సైంటిస్ట్మౌంటైన్ వ్యూ2,74,500 వరకు

 

  • ఈ వేతనాలు బేస్‌ శాలరీలు మాత్రమే. కంపెనీ అందించే అలవెన్స్‌లు వీటికి అదనం.

ఉద్యోగి స్థాయిని అనుసరించి వేతన వివరాలు ఇలా..

వేతన స్థాయిసగటు వేతనం (USD)గరిష్ట వేతనం (USD)
స్థాయి I1,28,8441,77,200
స్థాయి II1,53,0102,77,980
స్థాయి III1,82,5753,13,500
స్థాయి IV2,17,6193,14,000
నాన్-ఓఈఎస్‌1,71,0812,25,294

 

