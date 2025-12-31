 2026లో స్టాక్ మార్కెట్ హాలిడేస్: ఫుల్ లిస్ట్ ఇదే.. | Stock Market Holidays 2026 NSE Releases Full List | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

2026లో స్టాక్ మార్కెట్ హాలిడేస్: ఫుల్ లిస్ట్ ఇదే..

Dec 31 2025 7:02 PM | Updated on Dec 31 2025 7:17 PM

Stock Market Holidays 2026 NSE Releases Full List

2025 డిసెంబర్ 31న స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ లాభాల్లో ముగిశాయి. ఇక రేపటి నుంచి (2026 జనవరి 1) కొత్త ఏడాది ప్రారంభమవుతుంది. ఈ తరుణంలో నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE) వచ్చే సంవత్సరం మార్కెట్ సెలవుల జాబితాను విడుదల చేసింది.

➤26 జనవరి (సోమవారం): గణతంత్ర దినోత్సవం
➤3 మార్చి (మంగళవారం): హోలీ
➤26 మార్చి (గురువారం): రామ నవమి
➤31 మార్చి (మంగళవారం): మహావీర్ జయంతి
➤3 ఏప్రిల్ (శుక్రవారం): గుడ్ ఫ్రైడే
➤14 ఏప్రిల్ (మంగళవారం): డాక్టర్ బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి
➤1 మే (శుక్రవారం): మహారాష్ట్ర దినోత్సవం
➤28 మే (గురువారం): బక్రీద్
➤26 జూన్ (శుక్రవారం): ముహర్రం
➤14 సెప్టెంబర్ (సోమవారం): గణేష్ చతుర్థి
➤2 అక్టోబర్ (శుక్రవారం): మహాత్మా గాంధీ జయంతి
➤20 అక్టోబర్ (మంగళవారం): దసరా
➤10 నవంబర్ (మంగళవారం): దీపావళి-బలిప్రతిపాద
➤24 నవంబర్ (మంగళవారం): గురునానక్ జయంతి
➤25 డిసెంబర్ (శుక్రవారం): క్రిస్మస్

2026 NSE సెలవుల జాబితా ప్రకారం.. భారత స్టాక్ మార్కెట్ 15 రోజులు మూసివేయబడుతుంది. ఇవి కాకుండా శని, ఆదివారాలు మార్కెట్ సెలవు.

శని & ఆదివారాల్లో వచ్చే పండుగ సెలవులు
➤15 ఫిబ్రవరి (ఆదివారం): మహాశివరాత్రి
➤21 మార్చి (శనివారం): రంజాన్
➤15 ఆగస్టు (శనివారం): స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం
➤8 నవంబర్ (ఆదివారం): దీపావళి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హిమాలయాల్లో తిరిగేస్తున్న టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

2025లో ఊహించనవి జరిగాయి.. కియారా అద్వానీ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 3

న్యూ ఇయర్‌ వేళ..రారండోయ్‌ ముగ్గులు వేద్దాం..!
photo 4

తిరుమల : వైకుంఠ ద్వాదశి చక్రస్నానం..ప్రముఖుల దర్శనం (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్: కమ్మేసిన పొగమంచు..గజగజ వణుకుతున్న జనం (ఫొటోలు)

Video

View all
All Set For New Year Celebrations In Hyderabad 1
Video_icon

CP Sajjanar: న్యూ ఇయర్‌కు హైదరాబాద్ రెడీ
Varudu Kalyani Fire On Chandrababu Lokesh And Pawan Kalyan 2
Video_icon

నెలకో డ్రామా, రోజుకో అబద్దం... రక్షించాల్సిన పాలకులు.
YSRCP N Chandrasekhar Reddy Slams Chandrababu Govt 3
Video_icon

వనమిత్ర యాప్ పేరుతో సచివాలయ ఉద్యోగులకు వేధింపులు
Default image
Video_icon

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు (ఫొటోలు)
Hyderabad Eagle Team SP Seetharam About Drugs In 31st Night 5
Video_icon

ఫుల్ ఫోకస్ లో ఉన్నాం ఏం చేయాలో అది చేస్తాం..
Advertisement
 