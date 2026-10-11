మరోసారి పెరగనున్న రీఛార్జ్ ధరలు?.. ఈసారి ఏంటంటే!

మొబైల్ ఫోన్ ఉపయోగిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికీ.. రీఛార్జ్ అనేది తప్పనిసరి ఖర్చుగా మారింది. ఇలాంటి సమయంలో ఎయిర్టెల్, జియో, వొడాఫోన్ ఐడియా టెలికాం కంపెనీలు రీఛార్జ్ ధరలను మరోసారి పెంచడానికి సన్నద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సెంట్రమ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ రీసెర్చ్ విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం.. రాబోయే నాలుగు నుంచి ఐదు నెలల్లో టెలికాం కంపెనీలు రీఛార్జ్ ధరలను 12 నుంచి 15 శాతం వరకు పెంచే అవకాశం ఉంది. అయితే.. ఇది కేవలం ఒక అంచనా మాత్రమే. ఇప్పటివరకు ఏ టెలికాం సంస్థ కూడా ధరల పెంపుపై అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
టెలికాం రంగంలో పోటీ తగ్గడం.. ధరలు పెరిగే అవకాశానికి ప్రధాన కారణంగా నివేదిక పేర్కొంది. ప్రస్తుతం ఎయిర్టెల్, జియో, వొడాఫోన్ ఐడియా వంటి ప్రధాన ప్రైవేట్ కంపెనీలు మార్కెట్లో కొనసాగుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో కంపెనీలు తమ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి రీఛార్జ్ ప్లాన్ల ధరలను పెంచే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఒకవేళ 12 నుంచి 15 శాతం ధరల పెంపు అమలైతే.. ప్రస్తుతం రూ.299 ఉన్న రీఛార్జ్ ప్లాన్ ధర సుమారు రూ.335 నుంచి రూ.344 వరకు చేరవచ్చు. అదే విధంగా రూ.349 ప్లాన్ ధర దాదాపు రూ.391 నుంచి రూ.401 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే, ఇవి కేవలం ఉదాహరణలు మాత్రమే. కంపెనీలు నిజంగా ధరలు పెంచితే ఏ ప్లాన్ ధర ఎంత మారుతుందనేది వాటి అధికారిక ప్రకటన తర్వాతే తెలుస్తుంది.
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