ఎన్విడియా నాయకత్వంపై మళ్ళీ చర్చ!
ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఏఐ చిప్ల తయారీ సంస్థ ఎన్విడియా సీఈఓ జెన్సన్ హువాంగ్ తన తర్వాత కంపెనీ బాధ్యతలు ఎవరు చేపడతారనే విషయంపై ఇప్పుడే ఆలోచించడం లేదని వెల్లడించారు. సంస్థలో నాయకత్వ మార్పు గురించి ముందుగానే ఒకరిని వారసుడిగా ప్రకటించడం తనకు ఇష్టం లేదని ఆయన పేర్కొన్నట్లు కథనాలొస్తున్నాయి.
నవంబర్ 24న ఉద్యోగులతో నిర్వహించిన అంతర్గత సమావేశంలో హువాంగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వారసత్వ ప్రణాళిక అనే భావన తప్పు కాకపోయినా, దాన్ని అమలు చేసే సంప్రదాయ విధానం తమ సంస్థ వ్యాపార నమూనాకు సరిపడదని స్పష్టం చేశారు. దాదాపు 60 మంది సీనియర్ అధికారులు నేరుగా తనకే నివేదిస్తారని, వారంతా తమ విభాగాలను స్వతంత్రంగా నడిపించగల సమర్థులని ఆయన వివరించారు. ఒకరిని ముందుగానే ఎంపిక చేయడం కంటే భవిష్యత్తు అవసరాలకు అనుగుణంగా సమర్థులైన నాయకుల్లో ఒకరిని ఎంచుకునే వెసులుబాటు బోర్డుకు ఉండాలని హువాంగ్ భావిస్తున్నారు.
ఇటీవలి పరిణామాలు
ఇటీవలి అనూహ్య పరిణామాల నేపథ్యంలో హువాంగ్ వ్యాఖ్యలకు ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. నవంబర్ 12న ఆయన సీఈఓ, బోర్డు సభ్యుడి పదవులకు రాజీనామా చేయడంతో చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ కోలెట్ క్రెస్ తాత్కాలిక సీఈఓగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అయితే, నవంబర్ 23న బోర్డు ఏకగ్రీవంగా హువాంగ్ను తిరిగి సీఈఓగా నియమించింది. హువాంగ్ పునర్నియామకం జరిగినప్పటికీ, ఆయనపై అంతర్గత విచారణ కొనసాగుతుందని ఎన్విడియా అధికారికంగా వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా జాతీయ భద్రత, ఎగుమతి నియంత్రణ అంశాల పర్యవేక్షణకు ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు, కొత్త చీఫ్ కంప్లయన్స్ ఆఫీసర్ నియామక ప్రక్రియను ప్రారంభించింది.
ఏఐ చిప్లకు భారీ డిమాండ్ ఉన్న వేళ ఒకే వ్యక్తిపై సంస్థ అధికంగా ఆధారపడటం వల్ల తలెత్తే ‘కీ పర్సన్ రిస్క్’పై పెట్టుబడిదారుల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. హువాంగ్ వికేంద్రీకృత నిర్వహణ విధానాన్ని సమర్థిస్తున్నప్పటికీ ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలువైన సాంకేతిక సంస్థలలో ఒకటైన ఎన్విడియా దీర్ఘకాలిక స్థిరత్వానికి స్పష్టమైన నాయకత్వ వ్యవస్థ అవసరమని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
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