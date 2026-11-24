అంతర్జాతీయ ఆర్థిక మార్కెట్లలో వేగంగా మారుతున్న పరిణామాలు పసిడి ధరలకు కొత్త ఊపునిచ్చాయి. ఇటీవల టెక్నాలజీ షేర్లలో నెలకొన్న భారీ అమ్మకాల ఒత్తిడి కారణంగా కుదేలైన బంగారం మార్కెట్ తాజాగా వరుసగా రెండో రోజూ లాభాల్లోకి దూసుకెళ్లింది. ప్రముఖ చిప్ తయారీ దిగ్గజం ఎన్విడియా అధ్యక్షుడు, సీఈఓగా జెన్సన్ హువాంగ్ తిరిగి బాధ్యతలు చేపట్టడం ప్రపంచ ఈక్విటీ మార్కెట్లలో ఉత్సాహాన్ని నింపింది. ఆ సానుకూల సంకేతాలు బులియన్ మార్కెట్కూ ఊతమిచ్చాయి.
టెక్ పునరుజ్జీవం.. బంగారానికి అండ
నవంబర్ 12న రాజీనామా చేసిన జెన్సన్ హువాంగ్ను అమెరికా ప్రభుత్వ ఉన్నతస్థాయి అధికారుల సంప్రదింపుల అనంతరం నవంబర్ 23న ఎన్విడియా బోర్డు ఏకగ్రీవంగా తిరిగి సీఈఓగా నియమించింది. తాత్కాలిక సీఈఓ కోలెట్ క్రెస్ స్థానంలో ఆయన మళ్లీ పగ్గాలు చేపట్టడంతో టెక్ రంగంపై ఇన్వెస్టర్ల విశ్వాసం నెలకొంది. సాధారణంగా స్టాక్ మార్కెట్లు భారీగా పతనమైనప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు తమ మార్జిన్ చెల్లింపుల కోసం లాభాల్లో ఉన్న బంగారాన్ని విక్రయించి నగదు సమకూర్చుకుంటారు. ఇప్పుడు టెక్ షేర్లు కోలుకోవడంతో పసిడిపై ఆ తరహా అత్యవసర అమ్మకాల ఒత్తిడి తగ్గి ధరలు తిరిగి పుంజుకున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఎంసీఎక్స్లో 2.24 శాతం జంప్
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావం దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్పైనా స్పష్టంగా కనిపించింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్) అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం, నవంబర్ 23న డిసెంబర్ 4, 2026 గడువు గల 10 గ్రాముల గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధర రూ.2,726 (2.24 శాతం) పెరిగి రూ.1,24,504 వద్ద స్థిరపడింది. అంతకుముందు ముగింపు ధర రూ.1,21,778గా ఉంది. అయితే, స్థానిక పన్నులు, రూపాయి మారకం విలువ, జీఎస్టీ, తయారీ ఛార్జీల కారణంగా ఎంసీఎక్స్ ధరలకు, రిటైల్ ఆభరణాల ధరలకు మధ్య వ్యత్యాసం ఉంటుందని మార్కెట్ వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
ఫెడరల్ రిజర్వ్ వైఖరే కీలకం
ప్రస్తుత ర్యాలీ దీర్ఘకాలికమా లేక తాత్కాలికమా అన్నది అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ విధానాలపై ఆధారపడి ఉంది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని 2 శాతానికి కట్టడి చేసే లక్ష్యంతో సెప్టెంబర్ 16, 2026న ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను 3.75–4 శాతానికి పెంచింది. నవంబర్ 23న న్యూయార్క్ ఫెడ్ అధ్యక్షుడు జాన్ విలియమ్స్ మాట్లాడుతూ.. ద్రవ్యోల్బణం అదుపులోకి వచ్చే వరకు అప్రమత్తత అవసరమని పేర్కొన్నారు. వడ్డీ రేట్లు అధికంగా ఉంటే బాండ్లపై ఆకర్షణ పెరిగి, వడ్డీ ఆదాయం లేని బంగారంపై ఒత్తిడి పెరిగే ప్రమాదముంది. కాబట్టి, రానున్న రోజుల్లో డాలర్ సూచీ, బాండ్ ఈల్డ్స్ కదలికలే పసిడి గమనాన్ని నిర్దేశించనున్నాయి.
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ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు కింది విధంగా ఉన్నాయి.