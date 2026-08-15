భారత్ 6G దిశగా చారిత్రాత్మక విజయం

భారత సాంకేతిక రంగానికి సరికొత్త వెలుగులు నింపుతూ ‘భారత్ 6G’ కల సాకారమయ్యే దిశగా ఐఐటీ మద్రాస్ శాస్త్రవేత్తలు చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించారు. ‘భారత్ 6G టెరాహెర్ట్జ్ టెస్ట్బెడ్’పై పూర్తి స్వదేశీ సాంకేతికతతో నిర్వహించిన పరీక్షల్లో రికార్డు స్థాయిలో 6.39 Gbps డేటా ట్రాన్స్మిషన్ వేగాన్ని విజయవంతంగా నమోదు చేశారు. భవిష్యత్తు వైర్లెస్ సాంకేతికతలో భారత్ను ప్రపంచ వేదికపై అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టేందుకు ఈ ప్రయోగం నాంది పలికింది.
6.39 Gbps డేటా వేగంతో కొత్త అధ్యాయం
టెరాహెర్ట్జ్ (THz) ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్ను ఉపయోగించి జరిపిన ఈ పరీక్షల్లో అనుకున్న లక్ష్యాల కంటే అత్యధిక వేగంతో డేటా ప్రసారమైంది. 5G సాంకేతికత కంటే ఇది అనేక రెట్లు వేగవంతమైనది. ఈ విజయం కేవలం వేగానికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా ఆల్ట్రా-లో-లెటెన్సీ, అధిక బ్యాండ్విడ్త్ సేవలను అందించడంలో కీలకపాత్ర పోషించనుంది.
స్వదేశీ పరిజ్ఞానం
కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ‘భారత్ 6G మిషన్’లో భాగంగా ఐఐటీ మద్రాస్ ఈ టెస్ట్బెడ్ను అభివృద్ధి చేసింది. విదేశీ సాంకేతికతపై ఆధారపడడాన్ని తగ్గిస్తూ పూర్తిగా మన శాస్త్రవేత్తలు రూపుదిద్దిన పరికరాలు, హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్ ప్లాట్ఫామ్లతో ఈ ఘనత సాధించడం విశేషం.
భవిష్యత్తుపై దీని ప్రభావం
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ, స్మార్ట్ సిటీ కమ్యూనికేషన్లకు ఈ టెరాహెర్ట్జ్ వేగం ప్రధాన బలంగా మారనుంది. రికార్డు వేగంతో డేటా బదిలీ కావడం వల్ల రిమోట్ సర్జరీలు, డిజైన్ ల్యాబ్లు, స్వయంప్రతిపత్తి కలిగిన వాహనాల వినియోగం మరింత సులభతరం అవుతుంది. భారత్ 2030 నాటికి పూర్తిస్థాయి 6G సేవలను వాణిజ్యపరంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోగా, ఐఐటీ మద్రాస్ సాధించిన ఈ విజయం ఆ దిశగా పడిన అతిపెద్ద మైలురాయిగా నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
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