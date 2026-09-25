హైదరాబాద్లో శుక్రవారం జరిగిన ఇండో-అమెరికన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ (ఐఏసీసీ) తొలి డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సదస్సులో 100 మందికి పైగా వ్యాపార, విధాన, సాంకేతిక రంగాల ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. భారత్లో కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) అభివృద్ధికి అవసరమైన చిప్లు, డేటా సెంటర్లు, క్లౌడ్ సాంకేతికత, సైబర్ భద్రత, పచ్చ ఇంధనం వంటి కీలక మౌలిక సదుపాయాలపై సదస్సులో చర్చించారు.
ఐఏసీసీ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి CtrlS డేటాసెంటర్స్ ప్రెజెంటింగ్ పార్ట్నర్గా వ్యవహరించింది. భారత్లో డిజిటల్ వృద్ధి, ఏఐ ఆవిష్కరణలకు బలమైన, సురక్షితమైన మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేసేందుకు కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించడం సదస్సు ప్రధాన ఉద్దేశం.
ఐఏసీసీ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ శ్రీదేవి దేవిరెడ్డి స్వాగత ప్రసంగం చేశారు. “భారత్ అపూర్వమైన డిజిటల్ విప్లవం అంచున ఉంది. ప్రపంచస్థాయి డేటా సెంటర్లు, గ్లోబల్ కెపాబిలిటీ సెంటర్లు (జీసీసీలు), బలమైన సైబర్ భద్రత, ఏఐకి అనుకూలమైన సురక్షిత సాంకేతికతలతో స్థిరమైన భవిష్యత్తును నిర్మిస్తున్నాం” అని ఆమె అన్నారు. హైదరాబాద్, తెలంగాణ ఈ డిజిటల్ వ్యవస్థకు నాయకత్వం వహించే స్థితిలో ఉన్నాయని శ్రీదేవి తెలిపారు. పరిశ్రమ, ప్రభుత్వం, ఆర్థిక రంగాల ప్రముఖులను ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావడం ద్వారా కీలక భాగస్వామ్యాలను ఏర్పాటు చేయడమే సదస్సు లక్ష్యమని చెప్పారు.
ఫీనిక్స్ గ్రూప్ గ్రూప్ డైరెక్టర్, కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన సెజ్ ఎగుమతి ప్రోత్సాహక మండలి (సీజెడ్ఈపీసీ) చైర్మన్, ఐఏసీసీ డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ బాడిగ థీమ్ అడ్రస్ ఇచ్చారు. CtrlS డేటాసెంటర్స్ సీఐఎస్ఓ, కంప్లయన్స్ డైరెక్టర్ చంద్రశేఖర్ శర్మ జీ మౌలిక సదుపాయాల భద్రతపై ప్రారంభ ప్రసంగం చేశారు. ఐఏసీసీ మాజీ జాతీయ అధ్యక్షుడు, గ్లోబల్ ఇన్ఫోవిజన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎస్. పూర్ణచంద్రరావు ప్రత్యేక ప్రసంగం చేశారు.
భారత్-అమెరికా సహకారంపై దృష్టి
హైదరాబాద్లోని అమెరికా కాన్సులేట్ జనరల్ కాన్సల్ లారా విలియమ్స్ గౌరవ అతిథిగా పాల్గొన్నారు. భారత్-అమెరికా సాంకేతిక, వాణిజ్య సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరాన్ని ఆమె వివరించారు.
మిషన్ 500, కాంపాక్ట్, ట్రస్ట్, పాక్స్ సిలికా వంటి కార్యక్రమాలు కేవలం విధానపరమైన రూపకల్పనలు కావని.. తెలంగాణ, దక్షిణ భారతదేశంలో పెట్టుబడులు, సరఫరా గొలుసు భాగస్వామ్యాలు, మార్కెట్ అవకాశాలకు అవి ప్రత్యక్ష మార్గాలను అందిస్తున్నాయని లారా విలియమ్స్ అన్నారు.
భాగస్వామ్యాల్లో అవకాశాలను చూసే పారిశ్రామికవేత్తలు, ఇంజినీర్లు, తయారీదారుల సహకారంతోనే భారత్-అమెరికా సంబంధాలు బలపడుతున్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
CtrlS డేటాసెంటర్స్ సీఐఎస్ఓ, కంప్లయన్స్ డైరెక్టర్ చంద్రశేఖర్ శర్మ మాట్లాడుతూ.. డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలు కేవలం సహాయక వ్యవస్థగా కాకుండా డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు పునాదిగా మారుతున్నాయని అన్నారు. ఏఐ, క్లౌడ్, హైపర్స్కేల్ కంప్యూటింగ్, ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్, భారీ డేటా ఆధారిత అప్లికేషన్ల కలయికతో మౌలిక సదుపాయాల అవసరాలు మారుతున్నాయని చెప్పారు.
ఏఐ, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలపై చర్చ
CtrlS డేటాసెంటర్స్ సీఐఓ అనిల్ నామా “భారత్ ఏఐ, క్లౌడ్ రంగ భవిష్యత్తు” అనే అంశంపై కీలక ప్రసంగం చేశారు. వివిఫై ఇండియా ఫైనాన్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అనిల్ పినపాల “నిర్మాణం, విస్తరణ ప్రయాణం”పై ప్రసంగించారు.
సదస్సులో రెండు ప్రధాన చర్చా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. మహానిమ్ ఇండియా సహ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ వర్మ కోనాలా నిర్వహించిన “భారత్ ఏఐ, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలకు పెట్టుబడులు” చర్చలో భారత్ ఇన్నొవేషన్ ఫండ్ సహ వ్యవస్థాపకుడు శ్యామ్ మీనన్, CtrlS గ్లోబల్ డేటాసెంటర్ ఆపరేషన్స్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ ధర్, అగ్రాణి ల్యాబ్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పadminి గోపాలకృష్ణన్ పాల్గొన్నారు.
CtrlS సర్వీస్ డెలివరీ ఈవీపీ శ్రీని రెడ్డి నిర్వహించిన “డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు శక్తి: స్థిరత్వం, భద్రత, హరిత మార్పు” చర్చలో గ్రీన్కో గ్రూప్ చీఫ్ సస్టెయినబిలిటీ ఆఫీసర్ డాక్టర్ పరవస్తు రాంబాబు, ఈవై సైబర్ సెక్యూరిటీ భాగస్వామి కృష్ణ శాస్త్రి పెండ్యాల, బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సీటీఓ అన్నపూర్ణ కుచిభట్ల పాల్గొన్నారు.