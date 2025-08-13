 టారిఫ్‌ ఒడిదుడుకులు ఇంకెన్ని రోజులు! | how tariffs effects on india imposed by US | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

టారిఫ్‌ ఒడిదుడుకులు ఇంకెన్ని రోజులు!

Aug 13 2025 8:55 AM | Updated on Aug 13 2025 8:55 AM

how tariffs effects on india imposed by US

అమెరికా టారిఫ్‌ల వల్ల నెలకొన్న ఒడిదుడుకుల ప్రభావం మనపై స్వల్పకాలికంగానే ఉంటుందని యూనియన్‌ అసెట్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ కంపెనీ ఎండీ మధు నాయర్‌ చెప్పారు. దీర్ఘకాలికంగా చూసినప్పుడు, భారీ రుణభారం ఉన్న అమెరికా, ప్రస్తుతంతో పోలిస్తే కాస్త బలహీనపడొచ్చని ఆయన చెప్పారు. పరిస్థితులు క్రమంగా స్థిరపడి భారత్‌లాంటి దేశాలకు మేలు జరుగుతుందని ఆయన వెల్లడించారు. 

మన మార్కెట్లలో తీవ్ర స్థాయిలో కరెక్షన్‌ రాకపోవచ్చన్నారు. విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల సంగతి అలా ఉంచితే, భారత ఆర్థిక మూలాలు మెరుగ్గా ఉన్న నేపథ్యంలో దేశీయంగా మార్కెట్లలోకి పెట్టుబడుల ప్రవాహం పటిష్టంగా ఉంటోందని నాయర్‌ చెప్పారు. సిస్టమాటిక్‌ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ ప్లాన్లు, ఈపీఎఫ్‌ నిధులు, రిటైల్‌ ఇన్వెస్టర్లు, యులిప్స్‌ వంటి మార్గాల్లో ప్రతి నెలా రూ. 50,000 కోట్ల మేర పెట్టుబడులు వస్తున్నాయని ఆయన తెలిపారు.  

రూ.లక్ష కోట్ల ఏయూఎం లక్ష్యం

రాబోయే అయిదేళ్లలో రూ. లక్ష కోట్ల ఏయూఎం (నిర్వహణలోని ఆస్తుల పరిమాణం) స్థాయిని సాధించాలని నిర్దేశించుకున్నట్లు నాయర్‌ చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఇది సుమారు రూ. 23,000 కోట్లుగా ఉన్నట్లు వివరించారు. అధిక వృద్ధి సాధన దిశగా ప్రస్తుత పథకాలపై మరింతగా దృష్టి పెట్టడంతో పాటు కొత్త పథకాలు ప్రవేశపెడుతున్నట్లు నాయర్‌ తెలిపారు. సెప్టెంబర్‌ 1న డైవర్సిఫైడ్‌ ఈక్విటీ ఆల్‌ క్యాప్‌ యాక్టివ్‌ ఫండ్‌ ఆఫ్‌ ఫండ్‌ను ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు చెప్పారు. 

ఇదీ చదవండి: టెలికాం టారిఫ్‌లు పెంపు?

అర్థయ పేరిట స్పెషల్‌ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ ఫండ్‌ (ఎస్‌ఐఎఫ్‌)ను నవంబర్‌లో అందుబాటులోకి తేనున్నట్లు వివరించారు. ప్రస్తుతం కన్జూమర్‌ డిస్క్రిషనరీ, టెలికం, క్యాపిటల్‌ గూడ్స్‌/ఇండస్ట్రియల్స్‌ రంగాలు పెట్టుబడులకు ఆకర్షణీయంగా ఉండగా ఇంధన, ఇన్ఫర్మేషన్‌ టెక్నాలజీ రంగాలు కాస్త ప్రతికూలంగా ఉన్నాయని నాయర్‌ చెప్పారు.
 

# Tag
tariffs cess Levi
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

వరంగల్‌- హన్మకొండను ముంచెత్తిన వరద (ఫొటోలు)
photo 2

పులివెందులలో ప్రజాస్వామ్యానికి పాతర.. పోలీసు రాజ్యంలో పచ్చ మూకల రిగ్గింగ్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

వన్డే వరల్డ్‌కప్‌-2025కి సిద్ధమైన బుమ్రా సతీమణి సంజనా (ఫొటోలు)
photo 4

అమ్మతో కలిసి సుప్రీత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

అనాథాశ్రమంలో హనుమాన్ నటి వరలక్ష్మీ దంపతులు (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Avinash Reddy Sensational Comments On Pulivendula By Election Repolling 1
Video_icon

మీ ట్రాప్ లో పడం బాబు.. రీపోలింగ్ పై అవినాష్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Repolling In Two Polling Booths In Pulivendula ZPTC By Election 2
Video_icon

మొక్కుబడిగా పులివెందులలో రీపోలింగ్
School Children Protest On Road Against Chandrababu Govt For RTC Bus 3
Video_icon

బాబు చేతగానితనం.. బస్సుకోసం రోడ్డెక్కిన చిన్నారులు
War 2 Box Office Day 1 Collection Target Is 100 Crore 4
Video_icon

తొలి రోజు 100 కోట్లు పక్కా..!
Ambati Rambabu Strong Counter DIG Koya Praveen Kumar 5
Video_icon

నువ్వొక పోలీసువి గుర్తుందా.. DIG ప్రవీణ్ కుమార్ ఓవర్ యాక్షన్ కి అంబటి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్..
Advertisement
 