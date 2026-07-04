ఇంటి రుణానికి తొందరగా ఇడుపు కాయితం!.. ఇదో మార్గం

ఇంటి రుణం తీసుకోవడం చాలా మంది జీవితాల్లో అతిపెద్ద ఆర్థిక బాధ్యతల్లో ఒకటి. 15 నుంచి 30 ఏళ్ల వరకు కొనసాగే ఈఎంఐలు కుటుంబ బడ్జెట్పై గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతాయి. అయితే రుణాన్ని ముందుగానే తీర్చేందుకు ప్రీపేమెంట్లు చేయడం మాత్రమే మార్గం కాదు. ప్రస్తుతం అనేక బ్యాంకులు అందిస్తున్న ‘ఓవర్డ్రాఫ్ట్ (OD) లింక్డ్ హోమ్ లోన్’ సదుపాయం కూడా వడ్డీ భారం తగ్గించడంలో సహాయపడుతోంది.
ఇలా పని చేస్తుంది..
ఈ విధానంలో గృహ రుణాన్ని ఒక పొదుపు లేదా కరెంట్ ఖాతాతో అనుసంధానిస్తారు. రుణగ్రహీత తన వద్ద ఉన్న అదనపు నిధులను ఆ ఖాతాలో ఉంచితే, బ్యాంకు వడ్డీని మొత్తం బకాయి రుణంపై కాకుండా నికర బకాయి మొత్తంపై లెక్కిస్తుంది. ఉదాహరణకు రూ.40 లక్షల రుణ బకాయిపై లింక్డ్ ఖాతాలో రూ.5 లక్షలు ఉంటే, వడ్డీని రూ.35 లక్షలపైనే లెక్కించే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో ప్రతి ఈఎంఐలో వడ్డీ భాగం తగ్గి, అసలు రుణం చెల్లింపునకు ఎక్కువ మొత్తం వెళ్తుంది.
ఈ సదుపాయంలోని ప్రధాన ఆకర్షణ ఏమిటంటే, ప్రీపేమెంట్ చేసినట్లుగా డబ్బు శాశ్వతంగా లాక్ అయిపోదు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో లేదా ఇతర అవసరాల కోసం ఆ అదనపు నిధులను తిరిగి ఉపసంహరించుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది. అందువల్ల వ్యాపారులు, ఫ్రీలాన్సర్లు, బోనస్లు లేదా ప్రోత్సాహకాలు పొందే ఉద్యోగులు ఈ విధానాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు.
అందరికీ సరిపోతుందా?
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఓవర్డ్రాఫ్ట్ హోమ్ లోన్ వల్ల కేవలం వడ్డీ పొదుపు మాత్రమే కాదు, రుణ కాలపరిమితి కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే అసలు రుణ మొత్తం వేగంగా తగ్గుతుంది. అయితే ఇది ప్రతి ఒక్కరికీ సరిపోదు. నెలాఖరుకు మిగులు నిధులు లేకుండా మొత్తం ఆదాయాన్ని ఖర్చు చేసే వారికి ఈ ఫీచర్ పెద్దగా ఉపయోగపడదు.
అయితే రుణగ్రహీతలు ఒక విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. కొన్ని బ్యాంకులు ఓవర్డ్రాఫ్ట్ హోమ్ లోన్లపై సాధారణ గృహ రుణాలతో పోలిస్తే స్వల్పంగా ఎక్కువ వడ్డీ రేట్లు వసూలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సదుపాయాన్ని ఎంచుకునే ముందు వడ్డీ రేట్లు, ఛార్జీలు, ఉపసంహరణ నిబంధనలు, దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను సమగ్రంగా పరిశీలించడం అవసరం.
మొత్తానికి, అత్యవసర నిధులను అందుబాటులో ఉంచుకుంటూనే గృహ రుణంపై వడ్డీ భారాన్ని తగ్గించాలని భావించే వారికి ఓవర్డ్రాఫ్ట్ లింక్డ్ హోమ్ లోన్ ఒక తెలివైన ఆర్థిక సాధనంగా మారవచ్చు.