ప్రముఖ టెక్ కంపెనీ.. హెచ్సీఎల్ టెక్ (HCLTech).. ఎన్వీడియా సహకారంతో కాలిఫోర్నియాలోని శాంటాక్లారాలో ఒక ఇన్నోవేషన్ ల్యాబ్ ప్రారంభించింది. ఇది ఫిజికల్ ఏఐ, కాగ్నిటివ్ రోబోటిక్స్కు సంబంధించిన అనువర్తనాలను అన్వేషించడానికి సహాయపడుతుంది.
హెచ్సీఎల్ టెక్ గ్లోబల్ ఏఐ ల్యాబ్ నెట్వర్క్తో అనుసంధానించబడిన ఈ ప్రత్యేక సౌకర్యం.. అనేక ఎన్వీడియా ప్లాట్ఫామ్లను మిళితం చేస్తుంది. ఇందులో ఎన్వీడియా హోలోస్కాన్, ఎన్వీడియా మెట్రోపాలిష్, ఎన్వీడియా జెట్సన్ వంటివాటితో పాటు.. విజన్ ఎక్స్, కైనెటిక్ ఏఐ, స్మాక్ ట్విన్ కూడా ఉన్నాయి. వాస్తవ ప్రపంచంలో ఉత్పాదకత, స్థితిస్థాపకత, స్థిరత్వాన్ని పెంచడానికి సంస్థలకు సహాయపడటానికి ఇన్నోవేషన్ ల్యాబ్ సహాయపడుతుంది.
జనరేటివ్ ఫిజికల్ ఏఐ పారిశ్రామిక ఆటోమేషన్ను విప్లవాత్మకంగా మార్చడానికి సిద్ధంగా ఉంది. కానీ డిజిటల్ సిమ్యులేషన్ నుంచి వాస్తవ-ప్రపంచ విస్తరణకు అంతరాన్ని తగ్గించడం ఒక క్లిష్టమైన సవాలుగా మిగిలిపోయింది. అయితే కొత్త ఇన్నోవేషన్ ల్యాబ్.. కార్యాచరణ వాస్తవికతగా మార్చడానికి అవసరమైన సంక్లిష్ట స్వయంప్రతిపత్తి వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేయడానికి ఉపయోగపడుతుందని ఎన్వీడియా రోబోటిక్స్ అండ్ ఎడ్జ్ ఏఐ వీపీ దీపు తల్లా అన్నారు