 బంగారం, వెండి‌ ధరలు.. వారంలో ఎంత తగ్గాయంటే.. | Gold Silver Weekly Roundup: Hyderabad Price change July 27 to August 1 | Sakshi
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బంగారం, వెండి‌ ధరలు.. వారంలో ఎంత తగ్గాయంటే..

Aug 2 2026 7:51 AM | Updated on Aug 2 2026 8:21 AM

Gold Silver Weekly Roundup: Hyderabad Price change July 27 to August 1

హైదరాబాద్‌ సహా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు గత వారం (జూలై 27 నుంచి ఆగస్ట్‌ 1 వరకు) స్వల్ప ఒడిదుడుకులకు లోనయ్యాయి. వారం ప్రారంభంలో బంగారం ధరలు పెరిగినప్పటికీ.. ఆ తర్వాత అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌ పరిణామాలు, అమెరికా ఫెడరల్‌ రిజర్వ్‌ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయం నేపథ్యంలో హెచ్చుతగ్గులు కనిపించాయి. మొత్తంగా వారాంతానికి బంగారం, వెండి ధరలు ప్రారంభ స్థాయితో పోలిస్తే తగ్గాయి.

బంగారం ధరలు మారాయిలా..

జూలై 27న హైదరాబాద్‌లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ.14,492గా ఉంది. ఆగస్ట్‌ 1 నాటికి ఇది రూ.14,422కు తగ్గింది. అంటే గ్రాముకు రూ.70, 10 గ్రాములకు రూ.700 తగ్గింది. ఇదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల బంగారం గ్రాము ధర రూ.13,370 నుంచి రూ.13,220కు చేరింది. అంటే గ్రాముకు రూ.150, 10 గ్రాములకు రూ.1,500 తగ్గింది.

వారంలో ధరల కదలికను చూస్తే.. జూలై 28న 24 క్యారెట్ల బంగారం గ్రాముకు రూ.75 తగ్గి రూ.14,417కు చేరింది. జూలై 29న మరో రూ.66 తగ్గి రూ.14,351కు వచ్చింది. అయితే జూలై 30న రూ.82 పెరిగి రూ.14,433కు, జూలై 31న మరో రూ.27 పెరిగి రూ.14,460కు చేరింది. ఆగస్ట్‌ 1న మళ్లీ రూ.38 తగ్గడంతో రూ.14,422 వద్ద ముగిసింది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధరల్లోనూ ఇదే తరహా హెచ్చుతగ్గులు నమోదయ్యాయి.

వెండి మరింత స్థిరంగా..

వెండి ధరలు మాత్రం బంగారంతో పోలిస్తే ఎక్కువగా స్థిరంగా ఉన్నాయి. జూలై 27న హైదరాబాద్‌లో కిలో వెండి రూ.2.40 లక్షలుగా ఉండగా, జూలై 28న ఒక్కసారిగా రూ.5,000 తగ్గి రూ.2.35 లక్షలకు చేరింది. ఆగస్ట్‌ 1 వరకు అదే స్థాయిలో కొనసాగింది. దీంతో వారం మొత్తంలో కిలో వెండి రూ.5,000, 10 గ్రాములకు రూ.50 తగ్గింది.

ధరలపై ప్రభావం చూపిన అంశాలివే..

  • అంతర్జాతీయంగా అమెరికా-ఇరాన్‌ ఉద్రిక్తతలు తగ్గడంతో ముడిచమురు ధరలు పడిపోవడం జూలై 27న బంగారం, వెండికి మద్దతిచ్చింది. అదే సమయంలో అమెరికా ఫెడ్‌ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయంపై మార్కెట్లలో ఉత్కంఠ నెలకొంది.

  • జూలై 28న పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు తగ్గడంతో సేఫ్‌-హేవన్‌ ఆస్తులుగా బంగారం, వెండిపై డిమాండ్‌ కొంత తగ్గింది. ఫలితంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో రెండు లోహాల ధరలు ఒత్తిడికి గురయ్యాయి.

  • అయితే జూలై 29న అమెరికా ఫెడరల్‌ రిజర్వ్‌ వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా కొనసాగించడంతో డాలర్‌, ట్రెజరీ ఈల్డ్స్‌ బలహీనపడ్డాయి. దీంతో అంతర్జాతీయంగా బంగారం సుమారు 2 శాతం, వెండి 3.2 శాతం వరకు పుంజుకున్నాయి.

  • జూలై 30న కూడా బంగారం, వెండి ధరలు మరింత పెరిగాయి. అయితే ఆ తర్వాతి రోజుల్లో లాభాల స్వీకరణ, డాలర్‌ కదలికలు ప్రభావం చూపడంతో హైదరాబాద్‌ రిటైల్‌ ధరల్లో మళ్లీ స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించింది.

  • అంతర్జాతీయంగా ఫెడ్‌ విధానం, డాలర్‌ కదలికలు, పశ్చిమాసియా పరిణామాలు వచ్చే వారంలోనూ బంగారం, వెండి ధరలకు కీలక దిశానిర్దేశం చేయనున్నాయి.
     

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

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