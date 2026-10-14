 ఫోమోతో పెట్టుబడులు సరికాదు | FOMO vs Returns Why Kumar Mangalam Birla Warns Against AI Investments | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఫోమోతో పెట్టుబడులు సరికాదు

Oct 14 2026 8:34 AM | Updated on Oct 14 2026 8:34 AM

FOMO vs Returns Why Kumar Mangalam Birla Warns Against AI Investments

రాబడుల ఆధారంగా ఏఐ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్‌

రిటర్నుల ఆధారంగా మాత్రమే ఏఐలో పెట్టుబడులకు తెరతీయవలసి ఉన్నట్లు ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్‌ చైర్మన్‌ కుమార మంగళం బిర్లా తాజాగా స్పష్టం చేశారు. అంతేగానీ బస్‌ మిస్సవుతామేమో అన్న భయం(ఫోమో)తో ఏఐను అందిపుచ్చుకోవాలని ప్రయత్నించరాదని పేర్కొన్నారు. ఏడాదిక్రితం వేసిన ప్రణాళికలను పక్కనపెట్టి బిర్లా గ్రూప్‌ క్రమంగా ఏఐ పెట్టుబడులను చేపట్టనున్నట్లు 2026 బ్లూమ్‌బెర్గ్‌ న్యూ ఎకానమీ సదస్సులో వెల్లడించారు.

ఫోమో కారణంగా ఏఐపై స్పందించలేమని, ఒక క్రమపద్ధతిలో మాత్రమే దీనిపై ముందుకు వెళ్లదలచినట్లు తెలియజేశారు. వివిధ బిజినెస్‌లకు అనుగుణంగా ఏఐ ఆధారిత అప్లికేషన్లు మారుతుంటాయని, కొన్ని విభాగాలలో టెక్నాలజీ కస్టమర్లతో మమేకమయ్యేందుకు ఉపయోగపడుతుందని వివరించారు. మరికొన్నిచోట్ల తయారీ సామర్థ్యంలోనూ, ఫైనాన్షియల్‌ సర్వీసుల్లో నికర వడ్డీ మార్జిన్ల మెరుగుకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందని పేర్కొన్నారు.

ఇదీ చదవండి: రచ్చకెక్కిన టీవీఎస్ ఫ్యామిలీ వార్

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'ఆలియాస్ రుక్మిణీ'గా ఆఫియా సయ్యద్.. ఈమె ఎవరంటే? (ఫొటోలు)
photo 2

‘గరివిడి లక్ష్మి’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడ కనకదుర్గ ఆలయంలో వైభవంగా దసరా వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 4

విజయ్ దేవరకొండ 'రణబాలి' మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల : హంస వాహనంపై సరస్వతీ అలంకారంలో శ్రీ మలయప్పస్వామి (ఫొటోలు)

Video

View all
Food Inspection By Officers In Vizag 1
Video_icon

AP: కుళ్లిన చికెన్... పాడైపోయిన వెజ్ మంచూరియా
Kuppam IAS Officer Faces Criminal Case for Alleged Misbehavior with Police 2
Video_icon

సొంత నియోజకవర్గ IAS ఆఫీసర్ పై క్రిమినల్ కేసు నమోదు
Icon Star Allu Arjun 23 Movie Latest Updates 3
Video_icon

Allu Arjun: AA23 అప్డేట్ వచ్చేసింది.. ఎప్పుడంటే.?
Sake Sailajanath Meet With Anantapur Collector 4
Video_icon

అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్ ను కలిసిన శైలజానాథ్.. ఎందుకంటే ?

Shreyas Iyer’s Emotional Promise to Crying Fan Girl Goes Viral 5
Video_icon

ఫ్యాన్ గర్ల్ కు అయ్యర్ సర్ ప్రైజ్ గిఫ్ట్
Advertisement
 