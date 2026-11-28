దేశంలోనే తొలి రోబోట్ మార్గదర్శక డీబీఎస్ శస్త్రచికిత్స
పార్కిన్సన్ వ్యాధి చికిత్సలో భారత వైద్యరంగం కీలక ముందడుగు వేసింది. న్యూఢిల్లీలోని అఖిల భారత వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ (ఎయిమ్స్) వైద్యులు దేశంలోనే తొలిసారిగా రోబోట్ మార్గదర్శకంతో కూడిన డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ (డీబీఎస్) శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఇజ్రాయెల్లోని టెల్ అవీవ్ విశ్వవిద్యాలయ నిపుణుల సహకారంతో ఈ ప్రక్రియ చేపట్టినట్లు ఎయిమ్స్ వెల్లడించింది.
కచ్చితమైన లక్ష్య నిర్దేశం
ఎయిమ్స్ న్యూరోసర్జరీ విభాగానికి చెందిన ప్రొఫెసర్ పి.శరత్ చంద్ర, టెల్ అవీవ్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన ప్రొఫెసర్ ఇడో స్ట్రాస్, ఎయిమ్స్ వైద్యులు ప్రొఫెసర్ ఎలావర్సి, ప్రొఫెసర్ మంజరి త్రిపాఠిలతో పాటు న్యూరోసర్జరీ, న్యూరాలజీ బృందాలు ఈ శస్త్రచికిత్సలో పాల్గొన్నాయి. ఈ ప్రక్రియలో డీబీఎస్లో మెదడులోని నిర్దిష్ట ప్రాంతాల్లో సన్నని ఎలక్ట్రోడ్లను అమర్చి, ఛాతీ పైభాగంలో చర్మం కింద ఉండే బ్యాటరీ పరికరానికి అనుసంధానిస్తారు. ఎలక్ట్రోడ్ల స్థానం స్వల్పంగా మారినా ఫలితాలు, దుష్ప్రభావాలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది. రోబోటిక్ మార్గదర్శక వ్యవస్థ నిర్దేశిత ప్రాంతంలో ఎలక్ట్రోడ్లను కచ్చితంగా అమర్చడానికి సహాయపడుతుంది. నిర్ణయాలు, ప్రక్రియ నియంత్రణ మాత్రం నిపుణులైన వైద్యులదే.
డీబీఎస్ విధానం
పార్కిన్సన్ వ్యాధిలో డోపమైన్ ఉత్పత్తి చేసే నాడీకణాలు దెబ్బతినడం వల్ల చేతులు వణకడం, కండరాలు బిగుసుకుపోవడం, కదలికలు నెమ్మదించడం, నడక ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. డీబీఎస్ ఈ లక్షణాలకు కారణమయ్యే నాడీ సంకేతాలను నియంత్రిస్తుంది. మందులతో లక్షణాలు తగినంతగా నియంత్రణలో లేని, మందుల ప్రభావం తగ్గిపోవడం లేదా కదలికల్లో తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులు ఉన్న కొంతమంది రోగులకే వైద్యులు దీన్ని పరిశీలిస్తారు. మందులకు కొంత స్పందన ఉన్నవారిలో మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి; శస్త్రచికిత్స తర్వాత కూడా చాలామంది మందులు కొనసాగించాల్సి ఉంటుంది.
India's first robotic-guided deep brain stimulation (DBS) for Parkinson's disease was performed at AIIMS, New Delhi, in collaboration with Tel Aviv University, Israel. The procedure was carried out by Prof. P. Sarat Chandra, together with Prof. Ido Straus of Tel Aviv University, and Prof. Ela Varsi and Prof. Manjari Tripathi, along with teams from the Departments of Neurosurgery and Neurology. Robotic guidance supports precise placement of the stimulation electrodes in the brain, helping people living with Parkinson's disease. We congratulate the entire team on this milestone. #ParkinsonsDisease #DeepBrainStimulation #RoboticSurgery #Neurosurgery #Neurology #AIIMSNewDelhi
— AIIMS, New Delhi 🇮🇳 (@aiims_newdelhi) November 28, 2026
ఎయిమ్స్ న్యూరోసర్జరీ విభాగం ప్రకారం పార్కిన్సన్, డిస్టోనియా వంటి వ్యాధులకు డీబీఎస్ సేవలు ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్నాయి. రోబోటిక్ విధానం దేశవ్యాప్తంగా ఎప్పటి నుంచి అందుబాటులోకి వస్తుంది, వ్యయం ఎంత, రోగుల ఎంపిక ప్రమాణాలు ఏమిటనే ప్రత్యేక వివరాలను ఎయిమ్స్ ఇంకా వెల్లడించలేదు.
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