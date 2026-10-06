దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లలో మంగళవారం బుల్ జోరు స్పష్టంగా కనిపించింది. కొన్ని రోజులుగా తీవ్ర ఆందోళనలకు గురిచేసిన హెచ్చుతగ్గుల నుంచి తేరుకుంటూ ప్రధాన సూచీలు లాభాల్లో ముగిశాయి. ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ సూచీ సెన్సెక్స్ 685 పాయింట్లు బలపడి 73,067 వద్ద స్థిరపడింది. నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ సూచీ నిఫ్టీ 220 పాయింట్లు పెరిగి 22,776 మార్కు వద్ద ముగిసింది.
మార్కెట్ రికవరీకి కారణాలు(అంచనా)
ఆర్బీఐ ద్రవ్యోల్బణ విధాన సమీక్ష
భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ త్వరలో వెల్లడించనున్న ద్రవ్యోల్బణ, పరపతి విధానంపై మార్కెట్ వర్గాల్లో సానుకూల ధోరణి వ్యక్తమవుతోంది. దేశీయంగా ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు నియంత్రణలోనే ఉండటంతో వడ్డీ రేట్ల విషయంలో ఆర్బీఐ యథాతథ స్థితిని కొనసాగించవచ్చని లేదా సరళంగానే పెంపు విధానం వైపు అడుగులు వేయవచ్చని ఇన్వెస్టర్లు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ మందగించకుండా మూలధన వ్యయాలకు ఊతమిచ్చేలా ఆర్బీఐ సంకేతాలు ఇచ్చే అవకాశముండటం మార్కెట్లకు పెద్ద ఉపశమనం అందించింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి మద్దతు
ఆసియా, యూరప్ అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి సానుకూల సంకేతాలు భారత మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను బలపరిచాయి. అమెరికా బాండ్ ఈల్డ్లు, డాలర్ ఇండెక్స్ల్లో క్రమంగా స్థిరత్వం ఏర్పడటం, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపుపై ఉన్న అనిశ్చితి కొంత తగ్గడంతో అంతర్జాతీయ ఇన్వెస్టర్లలో నమ్మకం పెరిగింది. ఆసియా దేశాలైన జపాన్, దక్షిణ కొరియా మార్కెట్లలో చోటుచేసుకున్న రికవరీ ట్రెండ్ దన్నుగా భారత ఈక్విటీ బెంచ్మార్క్లు ఉదయం నుంచే లాభాల్లో ట్రేడయ్యాయి. ఈ అంతర్జాతీయ అనుకూలతల కారణంగా విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల విక్రయాల తీవ్రత తగ్గింది.
రిటైల్ మద్దతు
విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణలో ఉన్నప్పటికీ దేశీయ ప్రాతినిధ్య సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు, రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి లభించిన స్వల్పకాలిక పతనాల్లో భారీగా షేర్లను కొనుగోలు చేశారు. సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ (సిప్) ద్వారా మ్యూచువల్ ఫండ్లలోకి వస్తున్న నిలకడైన నిధుల ప్రవాహం మార్కెట్కు రక్షణ కవచంగా నిలుస్తోంది. దిగువ స్థాయిల్లో డీఐఐల కొనుగోళ్ల మద్దతుతో సెంటిమెంట్ సానుకూలంగా మారి షార్ట్ కవరింగ్కు దారితీసింది. ఫలితంగా సూచీలు సెషన్ ముగిసేసరికి సరికొత్త గరిష్ఠాల దిశగా పయనించాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
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