 ఎరిక్సన్, నోకియాతో బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ జట్టు | BSNL Launched Skilling Initiative Partnership With Ericsson Nokia, More Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎరిక్సన్, నోకియాతో బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ జట్టు

Aug 12 2025 9:18 AM | Updated on Aug 12 2025 10:39 AM

BSNL launched skilling initiative partnership with Ericsson Nokia

యువతకు 5జీ తదితర టెక్నాలజీల్లో శిక్షణ 

యువతకు నైపుణ్యాల్లో శిక్షణ కల్పించే దిశగా నాలుగు అంతర్జాతీయ టెక్నాలజీ దిగ్గజాలతో ప్రభుత్వ రంగ దిగ్గజం బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ చేతులు కలిపింది. కేంద్ర టెలికం శాఖ మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య ఎం సింధియా సమక్షంలో ఎరిక్సన్‌ ఇండియా, క్వాల్‌కామ్‌ టెక్నాలజీస్, సిస్కో సిస్టమ్స్, నోకియా సొల్యూషన్స్‌ అండ్‌ నెట్‌వర్క్స్‌ సంస్థలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.

ఇదీ చదవండి: కోనసీమలో ఓఎన్‌జీసీ గ్యాస్‌ సెంటర్‌

5జీ, ఏఐ, సైబర్‌సెక్యూరిటీ, నెట్‌వర్కింగ్‌ తదితర టెక్నా లజీలకు సంబంధించిన కోర్సుల్లో యువతకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. జబల్‌పూర్‌లోని భారతరత్న భీమ్‌రావ్‌ అంబేడ్కర్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెలికం ట్రైనింగ్‌లో ఈ కోర్సుల్లో శిక్షణనిస్తారు. తొలి దశలో రూ.1 కోటికి పైగా పెట్టుబడితో ఏటా 2,000 మంది విద్యార్థులకు ట్రైనింగ్‌ ఇవ్వనున్నట్లు సింధియా తెలిపారు. కాగా, భారత్‌లో పరిశోధన, అభివృద్ధి కేంద్రాన్ని విస్తరించి, భారీగా ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని నోకియా ఇండియా కంట్రీ మేనేజర్‌ తరుణ్‌ ఛాబ్రా తెలిపారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఎస్‌కే మిసెస్‌ ఇండియా.. విజేతగా ప్రియాంక తారే (ఫొటోలు)
photo 2

కృతిశెట్టి.. రోజురోజుకీ అందమే అసూయపడేలా (ఫొటోలు)
photo 3

ఇస్కాన్ ఆధ్వర్యంలో గో పూజలో పాల్గొన్న మంచు లక్ష్మీ (ఫొటోలు)
photo 4

వంట నూనె.. ఇలా వాడితే ఎంత ఆరోగ్యమో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

'ప్రతి నిమిషం నా తోడుగా ఉంది మీరే'.. తల్లిదండ్రులతో సింగర్ మధుప్రియ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Avinash Reddy Speech After Release From Police Vehicle 1
Video_icon

సిగ్గు లేకుండా.. ఈసీ ఉందో లేదో తెలియదు
TDP And Police attack on Media At ZPTC By election 2
Video_icon

Police attack: వీడియోలు తీస్తే మీ అంతు చూస్తాం
Tension At Pulivendula Polling Booth 3
Video_icon

Pulivendula: పోలీసులపై టీడీపీ మూకల దౌర్జన్యం
Pulivendula YSRCP ZPTC Candidate Tummala Hemanth Reddy About TDP Rowdyism 4
Video_icon

Pulivendula: ఎక్కడికక్కడ పోలింగ్ బూత్లను ఆక్రమించుకున్న టీడీపీ మూకలు
Polling Booth Woman Agent On Btech Ravi Brother 5
Video_icon

 పోలింగ్ బూత్‌లోకి ఎవరూ రాకుండా అడ్డుకున్న టీడీపీ మూకలు
Advertisement
 