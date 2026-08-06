హైదరాబాద్, బిజినెస్ బ్యూరో: ఈ ఏడాది తొలి త్రైమాసికంలో ఆస్టర్ డీఎం క్వాలిటీ కేర్ రూ. 2,597 కోట్ల ఆదాయం ప్రకటించింది. ఎబిటా రూ. 576 కోట్లుగా నమోదైంది. ఆస్టర్ డీఎం హెల్త్కేర్, క్వాలిటీ కేర్ ఇండియా విలీనం జూలై 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. ప్రపంచ స్థాయి హెల్త్కేర్ సంస్థలను నిర్మించే దిశగా దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాల ప్రస్థానంలో ఇరు కంపెనీల కలయిక ఒక కీలక మైలురాయని ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ ఆజాద్ మూపెన్ చెప్పారు. దేశంలోనే టాప్ 3 హాస్పిటల్ చెయిన్స్లో ఒకటిగా నిలవాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకున్నామని తెలిపారు. ఆస్టర్, కేర్, కిమ్స్ ఇండియా, ఎవర్కేర్కి కలిపి 28 నగరాల వ్యాప్తంగా 10,800 పైగా పడకల నెట్వర్క్ ఉందని, దీన్ని 15,000 పడకల స్థాయికి పెంచుకోనున్నామని చెప్పారు.
‘ఆస్టర్ కేర్’ హాస్పిటల్స్ ఆదాయం రూ. 2,597 కోట్లు
Aug 6 2026 4:44 AM | Updated on Aug 6 2026 4:44 AM
హైదరాబాద్, బిజినెస్ బ్యూరో: ఈ ఏడాది తొలి త్రైమాసికంలో ఆస్టర్ డీఎం క్వాలిటీ కేర్ రూ. 2,597 కోట్ల ఆదాయం ప్రకటించింది. ఎబిటా రూ. 576 కోట్లుగా నమోదైంది. ఆస్టర్ డీఎం హెల్త్కేర్, క్వాలిటీ కేర్ ఇండియా విలీనం జూలై 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. ప్రపంచ స్థాయి హెల్త్కేర్ సంస్థలను నిర్మించే దిశగా దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాల ప్రస్థానంలో ఇరు కంపెనీల కలయిక ఒక కీలక మైలురాయని ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ ఆజాద్ మూపెన్ చెప్పారు. దేశంలోనే టాప్ 3 హాస్పిటల్ చెయిన్స్లో ఒకటిగా నిలవాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకున్నామని తెలిపారు. ఆస్టర్, కేర్, కిమ్స్ ఇండియా, ఎవర్కేర్కి కలిపి 28 నగరాల వ్యాప్తంగా 10,800 పైగా పడకల నెట్వర్క్ ఉందని, దీన్ని 15,000 పడకల స్థాయికి పెంచుకోనున్నామని చెప్పారు.