భారత మార్కెట్లో మహీంద్రా స్కార్పియో-ఎన్కు 2026 అప్డేట్ను కంపెనీ విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త వెర్షన్ ప్రారంభ ధర రూ.13.69 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. టాప్-ఎండ్ Z8L డీజిల్ ఆటోమేటిక్ 4WD వేరియంట్ ధర రూ.25.49 లక్షలకు చేరింది. పాత మోడల్తో పోలిస్తే కొత్త స్కార్పియో-ఎన్లో ప్రధానంగా ఇంటీరియర్, టెక్నాలజీ, కంఫర్ట్ ఫీచర్లను అప్గ్రేడ్ చేయగా.. బయటి డిజైన్లో మాత్రం పెద్దగా మార్పులు చేయలేదు.
డిజైన్, ఇంజిన్ అలాగే..
స్కార్పియో-ఎన్కు ఉన్న బాక్సీ, ఎత్తైన, రగ్డ్ డిజైన్ను మహీంద్రా కొనసాగించింది. ముందు భాగంలోని గ్రిల్, ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్స్, సీ-ఆకారంలోని డీఆర్ఎల్లు, బంపర్, టెయిల్ ల్యాంప్స్ వంటి ప్రధాన డిజైన్ అంశాలు దాదాపు యథాతథంగా ఉన్నాయి. అయితే, టాప్ వేరియంట్లలో కొత్త 18-అంగుళాల డైమండ్-కట్ అల్లాయ్ వీల్స్ను అందించారు.
ఇక 2.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్, 2.2-లీటర్ mHawk డీజిల్ ఇంజిన్లే కొనసాగుతున్నాయి. పెట్రోల్ ఇంజిన్ గరిష్టంగా 203hp పవర్, 380Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. డీజిల్ ఇంజిన్ గరిష్టంగా 175hp పవర్, 400Nm టార్క్ అందిస్తుంది. రెండు ఇంజిన్లకూ 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ఎంపిక చేసిన డీజిల్ వేరియంట్లలో మహింద్రా 4XPLOR 4WD సిస్టమ్ కొనసాగుతోంది.
అసలు అప్గ్రేడ్ ఇంటీరియర్లోనే..
స్కార్పియో-ఎన్ ఫేస్లిఫ్ట్లో అతిపెద్ద మార్పులు క్యాబిన్లో కనిపిస్తాయి. పాత 8-అంగుళాల యూనిట్ స్థానంలో 12.3-అంగుళాల ఫ్రీ-ఫ్లోటింగ్ HD ఇన్ఫోటైన్మెంట్ స్క్రీన్ వచ్చింది. దీనికి ఆరు ఫిజికల్ షార్ట్కట్ బటన్లు ఇచ్చారు. అలాగే, గతంలో ఉన్న సెమీ-డిజిటల్ క్లస్టర్ స్థానంలో 10.25-అంగుళాల పూర్తిస్థాయి డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ అందించారు.
ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్లో వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లే, అడ్రినాక్స్ కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ, అలెక్సా బిల్ట్-ఇన్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ముందు వరుసలో 65W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేసే USB టైప్-C పోర్ట్ కూడా చేరింది.
పనోరమిక్ సన్రూఫ్, 540-డిగ్రీ కెమెరా
కొత్త స్కార్పియో-ఎన్లో తొలిసారిగా పనోరమిక్ సన్రూఫ్ అందించారు. మరో ముఖ్యమైన అప్గ్రేడ్ 540-డిగ్రీ సరౌండ్-వ్యూ కెమెరా. ఇందులో బ్లైండ్-వ్యూ మానిటర్ కూడా ఉంటుంది. పార్కింగ్ సమయంలో వాహనం చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాన్ని మరింత స్పష్టంగా గమనించేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
ఇవే కాకుండా వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 12-స్పీకర్ సోనీ ఆడియో సిస్టమ్, వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, ఆటో-డిమ్మింగ్ IRVM, పవర్డ్ డ్రైవర్ సీట్, డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు కొనసాగుతున్నాయి.
అడ్వెంచర్ స్టాటిస్టిక్స్
ఆఫ్-రోడ్ డ్రైవింగ్ను ఇష్టపడే వారికి ‘అడ్వెంచర్ స్టాటిస్టిక్స్’ (Adventure Statistics) ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది. ఇందులో ఇంజిన్ పనితీరు, రోల్, పిచ్, కంపాస్, ఆల్టీమీటర్, జీ-ఫోర్స్ వంటి వివరాలను డ్రైవర్ చూడవచ్చు.
లెవల్-2 అడాస్ సేఫ్టీ
భద్రత పరంగా ఆరు ఎయిర్బ్యాగులు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్, హిల్ హోల్డ్, హిల్ డిసెంట్ కంట్రోల్, ఆల్-వీల్ డిస్క్ బ్రేకులు, డ్రైవర్ డ్రౌజినెస్ డిటెక్షన్, ISOFIX వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. టాప్ Z8L వేరియంట్లో లెవల్-2 ADAS లభిస్తుంది. ఇందులో అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్, లేన్ డిపార్చర్ వార్నింగ్, ట్రాఫిక్ సైన్ రికగ్నిషన్, హై-బీమ్ అసిస్ట్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
కొత్త స్కార్పియో-ఎన్ ధరలు
2026 మహీంద్రా స్కార్పియో-ఎన్ను Z2, Z4, Z6, Z8S, Z8, Z8T, Z8L వేరియంట్లలో అందిస్తున్నారు. పెట్రోల్, డీజిల్ ఇంజిన్లతో పాటు మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ఎంపిక చేసిన డీజిల్ వేరియంట్లలో 4WD కూడా లభిస్తుంది. వేరియంట్ వారీగా ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు ఇలా ఉన్నాయి..
|వేరియంట్
|పెట్రోల్ MT
|పెట్రోల్ AT
|డీజిల్ MT
|డీజిల్ AT
|డీజిల్ 4WD MT
|డీజిల్ 4WD AT
|Z2
|రూ.13.69 లక్షలు
|–
|రూ.14.19 లక్షలు
|–
|–
|–
|Z4
|రూ.15.57 లక్షలు
|రూ.17.16 లక్షలు
|రూ.16.12 లక్షలు
|రూ.17.68 లక్షలు
|రూ.18.03 లక్షలు
|–
|Z6
|–
|–
|రూ.17.17 లక్షలు
|రూ.18.82 లక్షలు
|–
|–
|Z8S
|రూ.17.79 లక్షలు
|రూ.19.26 లక్షలు
|రూ.18.79 లక్షలు
|రూ.19.89 లక్షలు
|–
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|Z8
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|–
|రూ.19.86 లక్షలు
|రూ.21.41 లక్షలు
|–
|–
|Z8T
|రూ.20.38 లక్షలు
|రూ.21.75 లక్షలు
|రూ.20.65 లక్షలు
|రూ.22.25 లక్షలు
|రూ.22.86 లక్షలు
|రూ.24.39 లక్షలు
|Z8L 7-సీటర్
|రూ.21.31 లక్షలు
|రూ.22.87 లక్షలు
|రూ.21.99 లక్షలు
|రూ.23.49 లక్షలు
|రూ.24.25 లక్షలు
|రూ.25.49 లక్షలు
|Z8L 6-సీటర్
|రూ.21.69 లక్షలు
|రూ.23.05 లక్షలు
|రూ.22.47 లక్షలు
|రూ.23.80 లక్షలు
|–
|–
పాత మోడల్తో పోలిస్తే ఎంట్రీ లెవల్ Z2 పెట్రోల్ మాన్యువల్ ధర రూ.20,000 పెరిగింది. టాప్-ఎండ్ Z8L డీజిల్ 4WD ఆటోమేటిక్ ధర రూ.54,000 అధికమైంది.